Gratis sushi maaltijden voor de mensen in de zorgsector DDH

08 april 2020

14u34 2 Aarschot Dinsdag en donderdag krijgen de mensen die in de zorgsector werken in het Aarschotse gratis en voor niets een sushi-maaltijd. De uitbater van het restaurant “Shokudo” zorgt hiervoor om hen een warm hart toe te dragen.

Bipan Gurung baat het sushi restaurant “Shokudo” uit in Aarschot en is fel begaan met de mensen die werken in de zorgsector. Daarom maakt hij als “dank u wel” 600 sushi maaltijden klaar die hij uitdeelt aan eenieder uit die sector. “Dinsdag bezorgden wij er al 300 en vandaag zijn we druk in de weer om de 300 anderen voor te bereiden. Donderdagochtend verdelen we die dan, onder andere, aan mensen van het Wit-Gele Kruis en een zorgcentrum in Rillaar. In totaal bezorgen we maaltijden op een vijftal locaties. We willen hen op die manier aanmoedigen in deze toch wel heel moeilijke tijden”, vertelt Bipan die oorspronkelijk uit Nepal komt.

Zijn zaak is gesloten sinds eind maart maar speciaal hiervoor haalde hij zijn werknemers naar het restaurant. “Ik betaal elkeen om dit te doen en ik denk dat we in totaal lunchen hebben uitgedeeld die ons anders 16 à 18.000 euro zouden opleveren. Deze tijden zijn voor iedereen moeilijk en mensen uit de zorgsector verdienen dit. Ik doe dit met heel veel plezier”, gaat de zaakvoerder verder.

Voorlopig is zijn actie eenmalig maar indien de crisis aanhoudt weet hij nog niet of er een vervolg komt. “Mensen helpen in deze tijden is toch heel normaal. Dat doe je gewoon”, besluit hij.