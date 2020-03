Gratis horecaterras, Lenteshoppingweek en dubbele premie: Aarschot komt getroffen zelfstandigen tegemoet DDH

13 maart 2020

16u33 3 Aarschot De stad Aarschot neemt een aantal maatregelen om tegemoet te komen aan de zelfstandigen in de stad die het momenteel zwaar te verduren hebben door het coronavirus.

“Als stad zijn we de zelfstandigen dankbaar dat ze mee de richtlijnen opvolgen om de verspreiding van het virus af te remmen, ook al betalen ze daar letterlijk en figuurlijk een zware prijs voor. Daarom willen we hen een hart onder de riem steken”, luidt het. Het schepencollege neemt dan ook maatregelen om hen financieel tegemoet te komen, in overleg met de Middenstandsraad MiA.

Zo zal het plaatsen van een horecaterras deze zomer gratis zijn terwijl zelfstandigen daar normaal moeten voor betalen. Uitbaters die hun belastingen op terrassen al betaald hebben, krijgen een creditnota. “Op die manier hopen we dat, zodra deze crisis achter de rug is, zoveel mogelijk horecazaken hun terrassen zullen uitzetten en zoveel mogelijk Aarschottenaren en bezoekers een terrasje komen doen in onze stad”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. De aanvraag moet wel nog worden ingediend maar de burgemeester belooft een soepele afhandeling.

Lenteshoppingweek

Aangezien de wekelijkse markt op donderdag werd geannuleerd tot 3 april betalen de marktkramers uiteraard geen belasting voor hun standplaats en het “Lenteshoppingsweekend” wordt dit jaar uitgebreid naar een “Lenteshoppingsweek”. Schepen van economie Bert Van der Auwera legt uit: “Van het ‘Lenteshoppingweekend’, een organisatie van ‘Aarschot Parelt’, maken we een ‘Lenteshoppingweek’, van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart. De versieringen blijven een hele week in de stad aanwezig en mensen kunnen gespreid hun aankopen doen.”

Dubbele premie

De stad geeft zelfstandigen ook een financiële duw in de rug. “We hebben vandaag beslist om de subsidies aan Aarschot Parelt, de Middenstandsraad en de Marktkoopliedenbond te verdubbelen. Er zal de komende weken intens overlegd worden om die middelen zo goed mogelijk in te zetten voor de aantrekkelijkheid van onze stad. Op die manier zetten we alles op alles om het handelsleven een boost te geven van zodra dit mogelijk is”, gaat schepen Van der Auwera verder.

Tenslotte kunnen horeca-uitbaters, winkeliers, zelfstandigen en kleine ondernemers zich aansluiten bij een Whatsapp-groep om uit eerste hand op de hoogte gehouden te worden van de corona-maatregelen. Hiervoor kan je je aanmelden per mail via lokale-economie@aarschot.be

Samenwerken

De beslissingen van het schepencollege moeten nog wel formeel worden afgetoetst met de Aarschotse gemeenteraad maar het college rekent op de medewerking van elk raadslid. “We werken heel hard om Aarschot opnieuw te laten bruisen. We zagen de voorbije maanden ook dat de inspanningen van heel veel mensen lonen, want de stad leeft opnieuw. De komende weken worden moeilijk, maar als Aarschottenaren kunnen we veel aan. Als we goed samenwerken, komen we ook deze moeilijke periode door”, besluit burgemeester Rutten.