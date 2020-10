Gouverneur verplicht mondneusmaskers in sommige situaties DDH

06 oktober 2020

14u28 0 Aarschot De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant Jan Spooren voert een uniforme mondmaskerverplichting in op een aantal evenementen en publieke plaatsen.

Tot voor kort was het in heel België verplicht een mondmasker te dragen op alle markten, kermissen en bij een heel aantal evenementen maar recent werd die regel versoepeld en is het nu aan de lokale besturen om hierover te beslissen. “Uit de praktijk blijkt dat dit vaak verwarrende situaties met zich meebrengt, terwijl de besmettingscijfers in Vlaams-Brabant blijven stijgen”, luidt het.

Om meer duidelijkheid en uniformiteit te bieden aan zowel lokale besturen als aan burgers, bepaalt de gouverneur nu voor het volledige grondgebied van Vlaams-Brabant een aantal publieke plaatsen en evenementen waar het zoals voorheen verplicht is een mondmasker te dragen. Concreet gaat het onder meer om openbare gebouwen markten en kermissen, toeschouwers bij sportwedstrijden en begraafplaatsen tijdens de allerheiligenperiode. Deze verplichting geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

We doen dit om meer duidelijkheid en uniformiteit aan te bieden, zowel aan lokale besturen als aan burgers Jan Spooren

Geen verstrenging van de regels

“Het gaat hier niet echt om een verstrenging van de regels, maar eerder om het verderzetten van de situatie die voor het nieuwe ministerieel besluit van 25 september bestond”, zegt Spooren. ”We willen vooral duidelijkheid scheppen. Ook het stijgend aantal besmettingen in onze provincie vraagt om de voortzetting van de maatregelen, zeker bij activiteiten en op locaties waar er een aanzienlijk risico op de verspreiding van het virus bestaat.”

De gouverneur blijft een groot voorstander van lokaal maatwerk op het vlak van coronamaatregelen, maar “sommige verplichtingen lenen zich nu eenmaal beter tot een algemene toepassing.”

Elke burgemeester kan nog altijd in zijn of haar gemeente of stad bepalen waar er in drukke winkelstraten of druk bezochte plaatsen een mondmaskerplicht geldt. Anderzijds vindt de gouverneur het belangrijk om een aantal algemene richtlijnen op te leggen. “Deze gerichte en lokale benadering laat toe om een logische en vooral effectieve aanpak te hanteren. Maar burgers hebben ook nood aan duidelijkheid en eenvormigheid, en daarom is het goed om voor een aantal evidente activiteiten en locaties maatregelen voor de hele provincie af te kondigen.”

Sinds 14 augustus moet je trouwens in de provincie verplicht een masker mee hebben en deze regel blijft eveneens gelden.