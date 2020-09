Goed nieuws voor Brantano-vestigingen in Aarschot en Tielt-Winge Bart Mertens

13 september 2020

17u00 0 Aarschot De Nederlandse keten vanHaren bevestigt dat 40 winkelpanden van Brantano in Vlaanderen worden overgenomen. Op de lijst onder meer de panden in Aarschot en Tielt-Winge.

De grote drukte is gaan liggen bij Brantano na dagen van lange files aan de winkelpanden van de keten in onze regio. Ondertussen is ook duidelijk wat de toekomst zal brengen want de Nederlandse keten vanHaren heeft een lijst bekend gemaakt van winkels die worden overgenomen van de failliete FNG-groep. Op die lijst onder meer de vestigingen in Aarschot en in Tielt-Winge op het Gouden Kruispunt. Voor de vestigingen in Herent en Korbeek-Lo is er nog geen witte rook. Ondanks de bevestigde overnames van Brantano in Aarschot en Tielt-Winge heeft het personeel nog geen definitieve duidelijkheid. Het personeel zit immers niet vervat in de overname van de winkelpanden. Keten vanHaren laat wel weten dat het personeel van Brantano meer dan welkom is om te solliciteren.