Gigantische paaseieren als opsteker in coronatijden DDH

17 april 2020

10u31 0 Aarschot Pasen mag dan al voorbij zijn maar bij de Aarschotse Pascale Scheers (52) leeft het nog even verder in haar tuin. Zij maakte samen met haar vrouw Gemma een paaskunstwerk en postte een foto ervan op sociale media om “de mensen een hart onder de riem te steken in deze coronatijden”.

In het dagelijkse leven ruimt Pascale huizen op van mensen die overleden zijn. “De grote paaseieren vond ik eens in iemands huis en die staan hier al een poosje. ‘Misschien moet ik daar eens iets mee doen’ dacht ik onlangs en uiteindelijk gingen wij ermee aan de slag. Ook de andere versieringen komen grotendeels van opruimingen. In deze tijden is het fijn om mensen even af te leiden en een hart onder de riem te steken. De crisis is al erg genoeg”, legt Pascale uit die zelf amper of niet buiten komt. “Een keer om de twee weken ga ik boodschappen doen en voor de rest bestellen wij alles online. Ik ben er 52 en zou toch graag nog een jaartje of 30 mee gaan. Het is hier misschien niet altijd even plezant maar toch plezant genoeg om nog even te blijven”, zegt ze lachend.