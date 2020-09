Gezinsbond bestaat 100 jaar en schakelt facteur van flessenkantoor in om berichten naar de toekomst te sturen: “ Dirk Desmet

26 september 2020

19u18 0 Aarschot De Gezinsbond bestaat 100 jaar en trapte hun verjaardagsjaar af in de Aarschotse winkelstraat met een stand en vooral een geïmproviseerde postbode van de zogenaamde flessenafdeling. Bedoeling is dat mensen in een brief of tekening vertellen hoe ze vandaag beleven en wat ze van de toekomst verwachten. Die berichten worden doorgestuurd naar de volgende generaties om zo de toekomst verder uit te tekenen want dat is het centrale thema van de viering.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Gezinsbond werd dus opgericht in 1920, net na de eerste wereldoorlog. “Het ging om een samenwerking tussen alle politieke partijen die een vereniging wilden oprichten om de gezinnen te helpen, meestal met veel kinderen, waar de kostwinners, met name de vader en de oudere zonen, niet terugkeerden van de oorlog. De eerste afdeling kwam er in Beringen maar ook Aarschot volgde heel snel”, vertelt algemeen directeur Jeroen Sleurs.

Bond evolueerde samen met de maatschappij

Doorheen de jaren paste de bond zich aan de evolutie aan en vandaag de dag gaat het al lang niet meer om grote gezinnen met veel kinderen. “We zijn er intussen voor iedereen en ik denk dat we heus een verschil maken. Wij zorgen tegenwoordig voor heel veel financiële voordelen, voorzien in kinderopvang, geven sociaal-juridisch advies en behartigen de belangen van onze doelgroep. Zo bijvoorbeeld speelde de bond destijds een rol in het organiseren van een kinderbijslag maar wanneer dat een Vlaamse bevoegdheid werd zorgden we er mee voor dat het zogenaamde groeipakket meer opleverde dan eerst was voorzien”.

De Gezinsbond telt intussen een 900-tal afdelingen, zo’n 200.000 aangesloten gezinnen en 12.000 vrijwilligers waarmee ze, samen met het Rode Kruis, een van de verenigingen zijn waarvoor de meeste mensen zich belangeloos inzetten.

Focus op de toekomst

Tijdens het verjaardagsjaar gaat de Gezinsbond op reis door Vlaanderen. “Tijdens het feestjaar focussen we ons ook op de toekomst. De facteur reist alvast mee naar elke provincie en hoopt zo heel veel boodschappen te verzamelen van mensen die hun visie geven over het leven vandaag maar evenzeer vooruit kijken naar morgen. We gaan ook op reis met ons zogenaamd reuzenhuis. Dat is een huis waar alles zodanig uitvergroot werd dat volwassenen het kunnen ervaren als kind en zo begrijpen wat de gevaren zijn voor de kleinsten in een huis. Denk maar even aan de scene van toenmalige sketch van Gaston Berghmans en Leo Martin over Joske Vermeulen die de telefoon opnam. Wij brengen dat in het echt maar zorgen ook voor een virtul reality ervaring zodat de pan op het vuur echt smeult en je beter begrijpt hoe een kind alles ervaart”.

Aarschotse afdeling viert ook 100 jaar

Ook de lokale Aarschotse afdeling, die 623 leden telt, neemt de gelegenheid ten baat om ook hun 100-jarig bestaan te vieren het komende jaar. “Aangezien wij ongeveer even oud zijn sluiten we graag aan bij de nationale actie. We organiseren sowieso een tweede hands beurs, de vooropgestelde datum is voorlopig 24 oktober 2012, maar willen vooral samenwerken met andere verenigingen die zich ook inspannen voor het gezin. De boodschappen die we hier vandaag verzamelen in de facteurflessen bergen we op en binnen een jaar halen we weer boven om te kijken hoever we staan”, besluit lokaal voorzitter Bruno Hoevenaeghel.

Bedoeling is alvast dat alle lokale afdelingen in oktober 2021 een aantal lokale acties op het getouw zetten om de verjaardag luister bij te zetten.