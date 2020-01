Gerenoveerde aula Sint-Jozefscollege feestelijk geopend Geert Mertens

29 januari 2020

07u47 0 Aarschot Dinsdagavond werd de gerenoveerde aula van het Sint-Jozefscollege, aan het Schaluin in Aarschot, feestelijk geopend. De aula en voormalige kapel speelde een belangrijke rol in de meer dan honderdjarige geschiedenis van de school. De aula wordt opengesteld voor verenigingen.

“De korte academische zitting met woordjes van algemeen directeur Stefan Thiels, oud-directeur Hugo Van Malcot en voorzitter van de Raad van Bestuur van de scholengroep Arcadia Guy Janssens werd opgeluisterd door muziek van leerlingen Seth Van Nuffelen en Jef Kolacny”, aldus PR-verantwoordelijke Eva Goris.

“De aula en voormalige kapel van de school speelde een belangrijke rol in de meer dan 130-jarige geschiedenis van de school”, gaat ze verder. “De aula zal opengesteld worden voor verenigingen uit de buurt en plaats bieden aan muzikale en andere evenementen. Zo zal de band ‘The Me & You’ er een optreden geven in maart en zal Bart Schols gastheer zijn tijdens een ‘Afspraak in’t College’ in april.”