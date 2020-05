Geldigheidsduur van jaarabonnementen en beurtkaarten voor het zwembad worden verlengd DDH

Het abonnement en de geldigheid van de beurtkaart voor het stedelijk zwembad worden verlengd met het aantal dagen dat het zwembad verplicht dicht moest.

Door de coronamaatregelen moest ook het zwembad in Aarschot dicht op vrijdag 13 maart en wanneer het weer open kan, is nog niet bekend. Een streep door de rekening van iedereen die een beurtkaart kocht of een jaarabonnement heeft, maar daar wordt nu dus voor gezorgd. “Om hen tegemoet te komen verlengt het directiecomité van AGB Aarschot de geldigheidsduur van de abonnementen en de beurtkaarten. Op die manier krijgt iedereen waar voor zijn geld”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten uit.