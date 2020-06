Geldboete voor vrouw die twee hondjes achterlaat Kim Aerts

12 juni 2020

12u14 0 Aarschot Een vrouw uit Aarschot heeft 800 euro geldboete gekregen voor een geval van dierenverwaarlozing.

Op 23 maart vorig jaar liet Marian G. haar twee hondjes, van het ras pekingees, achter. De dieren werden uiteindelijk aangetroffen op de Langdorpsesteenweg, ter hoogte van de drankencentrale, door twee buurtbewoners die de politie opwachtten met de hondjes op de arm. De eigenares beweerde dat ze de honden wilde afstaan ter adoptie in het hondenasiel. Toen ze daar voor een gesloten deur bleek te staan, is ze naar eigen zeggen terug naar huis gereden zonder de hondjes, omdat die ontsnapt waren. Het was niet in haar opgekomen om de politie te verwittigen.

De rechtbank hechtte weinig geloof aan haar versie omdat het asiel al meer dan een jaar gesloten was. Een minnelijke schikking legde de vrouw naast zich neer. De rechter veroordeelde haar tot een geldboete van 800 euro, waarvan 600 euro met uitstel. Een verbod op het houden van dieren vond de rechtbank dan weer niet opportuun. “Gezien haar gunstig strafregister, gezien zij verantwoordelijkheid opneemt, er geen nieuwe feiten gekend zijn en zijzelf twee huiskatten heeft waarvan niet blijkt dat de door beklaagde verwaarloosd of slecht verzorgd zijn.”