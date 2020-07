Geld gezocht om kleuterklas af te werken in Senegal DDH

03 juli 2020

17u30 4 Aarschot Veerle Laleman, verantwoordelijke van de Fostergroep van het Sint-Jozefscollege in Aarschot, is op zoek naar geld voor de bouw van een kleuterschooltje in Senegal. De coronamaatregelen strooiden ook bij hen roet in het eten.

Veerle bekommert zich met een groep leerlingen om een kleuteronderwijsproject in het zuiden van Senegal. “Kleuterklasjes in Senegal bestaan amper. Dorpen hebben er alleen lagere scholen en daar wilden wij iets aan doen. We willen in Boucotte een kleuterschool bouwen met drie klasjes, maar dat is niet evident. Als je weet dat de stenen eerst speciaal moeten gemaakt worden, snap je hoe moeilijk het is om hier iets te bouwen. Je moet ook weten dat veel leerlingen in het zesde leerjaar hun diploma niet halen. Onderwijs is er echt een probleem en daar willen wij graag bij helpen. Het coronavirus, en vooral de maatregelen, maakte het moeilijk om verder te kunnen doen”, vertelt Veerle.

In maart was Veerle nog ter plaatse met vier leerlingen en Bart De Roeck, directeur van het eerste en tweede middelbaar van het Sint-Jozefscollege. Het geplande tweede bezoek met andere leerlingen dat voorzien was voor begin april viel in het water. “We hebben de laatste twee jaar 33.000 euro ingeschreven en zouden dit graag rond krijgen tegen september 2021, maar daarvoor gaan we wel echt geldschieters nodig hebben. Helaas verhinderen de coronamaatregelen alle acties. Eetfestijnen, bijvoorbeeld, konden niet en dat is heel jammer. We hebben geen centen en daardoor ligt ons project nu stil.”

46.000 euro nodig

De vzw was net voor corona begonnen met de bouw van het kleuterschooltje, waar dagelijks 70 kleuters in één barak bijeenzitten.”We hebben intussen ook een projectrekening aangevraagd bij de Koning Boudewijnstichting en die werd zopas goedgekeurd. Voor het project hebben we 46.000 euro nodig en we hebben nog maar 10.000 euro verzameld. Kortom: elke gift is welkom”, besluit Veerle.

Het fiscaal voordeel voor giften vanaf 40 euro wordt dit jaar trouwens opgetrokken tot 60% in plaats van 45%. Mensen die graag een gift doen kunnen dat op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met als gestructureerde mededeling 128/3250/00043.