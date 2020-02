Geen vergunningen meer voor paarden en pony’s op Aarschotse kermissen Geert Mertens

14 februari 2020

06u25 0 Aarschot Aarschotse kermissen zijn voortaan diervriendelijk. Het kermisreglement wordt aangepast. De stad kent geen vergunningen of abonnementen meer toe voor het gebruik van dieren in het kermisgebeuren. De beslissing komt er op initiatief van schepen van Dierenwelzijn Isabelle Dehond (Open Vld). “Daarmee zorgen we ervoor dat ook onze Aarschotse kermissen diervriendelijk zijn.”

De verbetering van het algemeen dierenwelzijn in Aarschot is een speerpunt in het beleid van dit stadsbestuur. In het Plan Nieuw Aarschot, de visietekst van de nieuwe stadscoalitie, kwam dat al expliciet naar voor. Nu maakt het stadsbestuur deze ambitie concreet met de aanpassing van het kermisreglement. Specifiek gaat het om de aanpassing van artikel 42 van het kermisreglement dat handelt over hoe exploitanten moeten omgaan met circussen, renbanen en dierenverzamelingen. Het artikel wordt aangevuld met de beperking dat de stad in de toekomst geen vergunningen of abonnementen zal toekennen voor het gebruik van paarden of pony’s in het kermisgebeuren. Op die manier kiest de stad resoluut voor meer dierenwelzijn op de Aarschotse kermissen.

“Als stadsbestuur hebben wij een uitgesproken hart voor dieren. Ik ben dan ook heel blij dat we met deze maatregel weer een stap vooruit zetten wat betreft het welzijn van dieren in onze stad”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).