Geen standgeld of elektriciteit meer te betalen dit jaar, marktkramer Yves Vanderwegen haalt opgelucht adem : “Blij dat men ons op deze manier steunt, hopelijk volgen ook nog andere steden” Kristien Bollen

03 juli 2020

17u47 2 Aarschot Noodgedwongen moesten marktkramers weken thuis blijven. Ook bij de heropstart van markten viel Yves Vanderwegen meermaals uit de boot. Er was een beperking van 50 kramen waardoor er ofwel voorrang werd gegeven aan voedingskramen of voorzag een gemeente een beurtelings systeem waardoor Yves, en vele collega’s, maar om de 14 dagen op een markt konden staan. Goed nieuws dus dat sinds deze maand wekelijkse markten zonder beperking in aantal maar wel met de nodige veiligheidsmaatregelen en social distancing mogen doorgaan. “In Aarschot kreeg ik donderdag wel goed nieuws te horen. We hoeven de rest van het jaar geen elektriciteit of standgeld meer betalen. Een prachtig initiatief en steuntje in de rug, spijtig dat dit maar in één gemeente in het land is” zegt Yves.

Yves Vanderwegen ui Rotselaar staat al bijna 35 jaar op de wekelijkse markten met schoenen en pantoffels. De voorbije maanden zag de man als zovele collega’s zwarte sneeuw. “De lockdown was een zware periode voor ons. De heropstart was ook niet eenvoudig. Er mochten maximaal 50 kramen op een markt. Op sommige markten waren we niet welkom, op anderen konden we maar om de veertien dagen staan. Natuurlijk zorgt dat voor een enorm inkomstenverlies” zegt Yves.

Gratis staanplaats en elektriciteit

Afgelopen donderdag trok Yves met zijn 16 meter lange kraam naar Aarschot. “We kregen van de stad te horen dat we tot eind dit jaar geen staangeld en elektriciteit hoeven te betalen. Dat is een mooi gebaar, de stad steekt ons werkelijk een hart onder de riem. We zijn als marktkramers hen hier dankbaar voor, dat mag ook eens gezegd worden” lacht de man. “Normaal betaal ik zo een 420 euro per kwartaal voor een staanplaats en een forfaitair bedrag aan elektriciteit.”

Zelfde maatregelen voor kermiskramers

De stad Aarschot nam bij het uitbreken van de coronacrisis al snel verregaande en ondersteunende beslissingen. “We beseften dat het coronavirus een grote impact ging hebben op de handel in het algemeen” zegt schepen van lokale economie Bert Van der Auwera (Open VLD). “Het heeft geen zin om mensen gaan belasten als ze geen inkomsten hebben. Dit is een stukje compensatie in ruil voor wat flexibiliteit. Kramen moeten ruim uit elkaar en staan niet steeds op hun vertrouwde locatie. De zelfde maatregelen namen we voor de kermissen die normaal doorgaat eind augustus. Ook zij hoeven geen standgeld of elektriciteit te betalen. Ook terrasbelasting voor horeca werd afgeschaft en kreeg een versoepeld terassenreglement. De lokale economie is belangrijk in onze stad. Naast de inkomsten die we afschaften voorziet de stad ook nog een extra budget voor enkele acties in de toekomst om de lokale handel te steunen.”