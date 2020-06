Geen proclamatie op school? Leraars Buitengewoon Secundair Onderwijs De Brug bezoeken hun leerlingen thuis DDH

28 juni 2020

14u14 0 Aarschot Leraars van het buitengewoon secundair onderwijs De Brug in Aarschot gingen vrijdagavond persoonlijk naar hun leerlingen thuis omdat een gewone proclamatie niet haalbaar was. “De lach op hun gezicht en het ‘dank je wel’ in hun ogen waren heel fijn om zien”, zegt juf Julie Kortleven (31).

De Brug focust zich op leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften en begeleidt en ondersteunt hen op maat. Van de 135 leerlingen in de school studeerden er dit jaar een dertigtal af en allen kregen het bezoek van een leraar uit hun bubbel aan de voordeur. Elke leerling kreeg zijn of haar getuigschrift, een afstudeerhoedje en een cadeautje van de school. Er werd ook een filmpje gemaakt over hun schoolloopbaan en de activiteiten die ze door de jaren heen beleefden.

De directie, burgemeester Gwendolyn Rutten, schepen van Onderwijs Geert Schellens en de klastitularissen spraken ten slotte videoboodschappen in. Als aandenken krijgen de leerlingen het filmpje en de videoboodschappen op een USB-stick. “We wilden toch iets doen om hun proclamatie een beetje te vieren”, vertelt juf Julie Kortleven. “Allemaal waren ze echt blij om ons te zien en glunderden ze toen ze hun getuigschrift kregen. Ze gaan het niet snel zeggen, maar je zag in hun ogen een soort dankbaarheid en dat maakt mij dan weer blij. Het was niet altijd makkelijk om tijdens de coronacrisis met iedereen contact te houden maar uiteindelijk lukte het toch en hen nu zien glunderen maakt mij superblij.”

“Anders, maar tof”

Robbe Mathijs (18) is een van de studenten die vrijdagavond juf Julie over de vloer kreeg. “Ik vind het best belangrijk dat ze dit zo hebben georganiseerd. Het was anders natuurlijk maar ik vond het wel heel tof gedaan. Ik denk dat ik toch nog verder ga studeren maar wat precies weet ik nog niet. Ik ga eerst met vakantie in Spanje en dan zien we wel”, reageert hij.

Julie is vooral dankbaar dat ze sinds 18 mei toch nog met haar laatstejaars heeft kunnen werken in de klas. “Velen hadden echt wel behoefte aan sociaal contact en het deed hen goed om weer even naar school te kunnen komen. Ook voor ons, de leerkrachten, was het bijzonder fijn om hen toch nog even op school te hebben.” Wanneer in september het nieuwe schooljaar start, hopen ze in De Brug terug in een zo normaal mogelijke setting te kunnen functioneren. “Het welbevinden van alle leerlingen is tenslotte het allerbelangrijkste”, besluit juf Julie.