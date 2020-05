Geen nieuwe coronabesmettingen in woonzorgcentrum Sint-Rochus DDH

10 mei 2020

15u51 0 Aarschot Goed nieuws vanuit het stedelijk woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot. Alle bewoners en personeelsleden werden recent getest en daaruit blijkt dat er geen nieuwe besmettingen zijn in het zorgcentrum.

Drie bewoners, die eerder een positieve test aflegden, verblijven in quarantaine in het woonzorgcentrum maar zijn aan de beterhand en zullen binnenkort weer naar hun kamer mogen. “Dat is een hele opsteker voor de bewoners en het personeel van ons zorgcentrum. Het coronavirus stelt hen al wekenlang op de proef en de onzekerheid over mogelijke besmettingen woog erg zwaar”, reageert burgemeester Gwendolyn Rutten opgelucht. Ook schepen van welzijn, ocmw en senioren Nicole Van Emelen ziet de toekomst hoopvol tegemoet: “Het is een extra motivatie voor alle bewoners en medewerkers om door te gaan. Ze hebben de voorbije weken heel wat inspanningen geleverd om het virus te overwinnen en blijkbaar loont dat”. Tot nog toe werden tijdens de crisis negen bewoners besmet maar er vielen geen coronagerelateerde overlijdens in het woonzorgcentrum te betreuren.