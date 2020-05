Geen jaarmarkt donderdag, maar hopelijk wel een gewone markt DDH

17 mei 2020

11u28 6 Aarschot De jaarmarkt in Aarschot gaat komende donderdag 21 mei niet door en er komt ook geen alternatieve markt die dag. Het stadsbestuur werkt aan een alternatieve markt voor de week erna die wellicht op een andere locatie zal doorgaan.

De Veiligheidsraad besliste recent dat reguliere markten weer kunnen, weliswaar onder strenge veiligheidsmaatregelen. Normaal was het donderdag 21 mei jaarmarkt in Aarschot maar die gaat niet door. En ook al besliste de Veiligheidsraad recent dat reguliere markten weer kunnen, weliswaar onder strenge veiligheidsmaatregelen, er komt ook geen alternatieve markt die dag. “Ze geven goed weer en indien we een alternatieve markt zouden organiseren gaat daar wellicht veel volk op afkomen. Dat is geen haalbare kaart. Bovendien moeten we iedereen registreren die via de tien grote invalswegen naar de markt komt, onbegonnen werk”, legt eerste schepen Bert Van der Auwera (Open VLD) uit.

Hopelijk markt in de week van 25 mei

Wanneer er weer een markt zal worden georganiseerd in Aarschot is nog niet bekend, maar woensdag is er alvast een overleg gepland. “Bedoeling is in elk geval een markt te organiseren de week erna. Het probleem is dat je één in- en uitgang moet hebben en dat lukt niet op de bestaande locaties. We kijken nu of we eventueel een markt kunnen organiseren op de parking van de Demervallei. Die is heel groot en daar kan je wel zulk systeem introduceren. We gaan ook moeten zorgen voor wasstraten en eveneens elektrokasten plaatsen want die zijn daar niet aanwezig. De beperking van 50 kramen is een probleem voor Aarschot omdat we bijna 100 vaste deelnemers hebben. Het is belangrijk dat we samen met de marktkramers naar een veilige oplossing zoeken. De stad zal hier zoveel mogelijk in bijstaan”, gaat Van der Auwera verder. Indien de markt op de parking zou plaatsvinden zal de gemeente ook zorgen voor een verantwoordelijke die met een kliksysteem de bezoekers telt. “Er mag maximaal een persoon binnen per anderhalve meter kraam en dat moeten we dan echt wel controleren”, besluit de schepen.