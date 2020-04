Geen bezoek in Aarschotse rusthuizen ondanks de versoepelingsregels van de veiligheidsraad DDH

16 april 2020

16u41 0 Aarschot De stad Aarschot zal voorlopig niet ingaan op de mogelijkheid om bezoek toe te staan in de woonzorgcentra.Dat werd besloten na overleg tussen de stad en de verantwoordelijken van de 4 woonzorgcentra in Aarschot.

Op woensdag 15 april besliste de Nationale Veiligheidsraad om alle residentiële verblijven zoals woonzorgcentra, rusthuizen of centra voor personen met een beperking de mogelijkheid te bieden opnieuw bezoek toe te laten, weliswaar beperkt tot 1 vaste bezoeker per bewoner.

Donderdagvoormiddag overlegde verantwoordelijken van de stad met de vier woonzorgcentra met name Sint-Rochus, Sint-Jozef, Demerhof en Poortvelden. Ook Apojo vzw., die mensen met een beperking ondersteunt, werd betrokken bij het overleg. In samenspraak beslisten ze bezoek niet toe staan in de zorgcentra omdat de gezondheidsrisico’s voor de bewoners en het personeel niet gegarandeerd zijn op die manier. “Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en dan dringen zich moeilijke beslissingen op. Daarom beslisten we deze voormiddag in onderling overleg om bezoek voorlopig nog niet toe te staan”, reageert Burgemeester Gwendolyn Rutten voor wie de gezondheid van eenieder topprioriteit is. “We begrijpen uiteraard het gemis en de nood aan familie en vrienden. We ervaren dit gemis allemaal maar de meest kwetsbare mensen onder ons misschien nog het meest. Toch moet de gezondheid van bewoners en personeelsleden de eerste prioriteit zijn en daarom namen we deze beslissing”.

Na verloop van tijd willen de betrokken partijen een en ander evalueren en van zodra de situatie het toelaat zal bezoek worden toegestaan. “De Aarschotse woonzorgcentra doen hun uiterste best om de ongemakken tot een minimum te beperken. Het personeel verricht dagelijks wonderen, waarvoor mijn oprechte dank. We communiceren zo snel mogelijk van zodra bezoek opnieuw toegestaan wordt. Ik wil iedereen bedanken voor het begrip”, besluit Rutten.