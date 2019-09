GBS Knipoog springt een KEI tof schooljaar in Kristien Bollen

02 september 2019

18u09 2 Aarschot Vandaag gaat de samenwerking van GBS Knipoog met scholengroep Adite van start in de vorm van een scholengemeenschap. Dit met het oog op een mogelijke toetreding van GBS Knipoog tot de scholengroep in de toekomst. Het overkoepelende jaarthema voor alle scholen in deze scholengemeenschap is: “KEI leuk dat je erbij bent!”

KEI leuk dat je erbij bent!

De bedoeling is dat kinderen zich van bij de start welkom en thuis voelen: “Jij wordt verwacht, jij hoort hier bij ons, jij hebt een plek hier.” Witte keien waarop de naam van elke leerling geschreven staat, geven het jaarthema vorm. De keien keren een heel schooljaar terug onder verschillende werkvormen, zoals het ontdekken van talenten en vaardigheden. “Ben jij een kei in samenwerken? Ben jij een kei in taal?”

Eigen invulling

De kei kan ook aangeven: “Hier ben ik KEI goed in en ik wil jou helpen.” De mogelijkheden zijn legio. Elke leerkracht of school kan zijn of haar inspiratie de vrije loop laten om er een eigen invulling aan te geven.

Een school met een hart

Zo zet GBS Knipoog het nieuwe schooljaar en jaarthema in onder het motto: “Wij springen een KEI tof schooljaar in!” En dit neemt de school letterlijk. Vanmorgen sprongen alle leerlingen de school binnen op een trampoline. ‘s Namiddags vormden alle keien van de leerlingen en de leerkrachten een groot hart op de speelplaats, om de boodschap uit te dragen dat GBS Knipoog een school met een hart is.