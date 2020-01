Gauwdief gaat aan de haal met gsm Kristien Bollen

15 januari 2020

Een 65-jarige dame uit Aarschot stelde dinsdagvoormiddag rond 9.30 uur vast dat haar gsm gestolen was. De gauwdiefstal vond plaats in de Zeeman aan de Grote Markt in Aarschot. De dame deed aangifte van de diefstal.