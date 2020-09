Futsal Project Aarschot wil opnieuw meedoen voor de prijzen. Coach Bart Schapmans: “De draad van vorig seizoen weer oppikken” Sven Oeyen

24 september 2020

15u58 3 Aarschot Op speeldag drie van de nieuwe competitie krijgt FP Aarschot vrijdagavond het Waalse FC Inter Huy over de vloer. De ambitieuze tweedenationaler is in eigen zaal nog ongeslagen en wil ook dit seizoen weer meedoen voor de prijzen.

“Als corona er niet was gekomen, zouden we ongetwijfeld kampioen geworden zijn”, blikt coach Bart Schapmans nog even terug op vorig seizoen. “Een gemiste kans, maar goed. Het heeft geen zin om achterom te kijken. Het is nu aan ons om de draad zo snel mogelijk weer op te pikken.”

Nieuw verhaal

Futsal Project Aarschot gaat dus ook zijn tweede levensjaar in met de nodige verwachtingen. “We zijn weer aan een nieuw verhaal begonnen”, aldus Schapmans. “Na het succes van vorig seizoen hebben sommige van onze spelers de stap naar eerste nationale gezet. Die kans is hen uiteraard van harte gegund. Wij moeten nu dus weer een aantal nieuwe spelers inpassen. Dat is altijd wat zoeken en tasten, maar ik ben heel tevreden over het geleverde werk tot nu toe.”

“Met Renolim Borgloon hebben we een eersteklasser uit de beker geknikkerd en die 8-1-thuiszege tegen Solona Ranst was heel mooi om aan de competitie te beginnen. Jammer genoeg was er de week nadien dan die 7-3-uitschuiver in Borgerhout. Daar was de leiding misschien niet altijd even secuur, maar wij hadden toch ook wel een collectieve offday. Dat kan al eens gebeuren, maar als we de rol niet willen lossen, mogen we vrijdag tegen Huy niks laten liggen.”

Ongeslagen in eigen zaal

FC Inter Huy is nieuw in de reeks en dus relatief onbekend. “Het is vorige week wel nog met 6-7 gaan winnen bij titelkandidaat Wellen”, stelt Schapmans vast. “Ik verwacht mij dus aan een zeer lastige tegenstander, maar wij hebben een stevige thuisreputatie te verdedigen. We hebben tot nu toe nog geen enkele officiële match in eigen zaal verloren en dat willen we graag zo houden. Met Sami Afkir en onze Koratische aanwinst Nermin Hasanbegovic moeten we nu wel twee belangrijke pionnen missen wegens blessure, dus daar zullen we een oplossing moeten voor zien te vinden. En deze week kwam ook het bericht dat de vader van Ricardo Pinto overleden is. Om hem een hart onder de riem te steken, gaan we allemaal nog een tandje extra bijsteken.”