Fundays rommelmarkt gaat niet door, ook al mogen markten weer: “Het is niet verantwoord” DDH

03 juli 2020

18u23 0 Aarschot Na het verschuiven van het muzikaal programma, dat een extra feestelijke editie zou worden, moeten de organisatoren van de reuze rommelmarkt ook hun editie afgelasten en verschuiven naar volgend jaar.

“Het COVID-19 virus doet ons ook de das om voor de reuze rommelmarkt. Nochtans hadden we die, gezien de positieve trend, toch nog hope te organiseren maar de coronomaatregelen oordelen daar anders over.Er is te veel onduidelijkheid vanuit de officiële crisisinstanties en te weinig duidelijk advies zodat de datum van 11 juli te dicht bij komt om nog risico’s te nemen. Daarom zullen we de rommelmarkt een jaartje uitstellen”, zegt voorzitter van de Fundays Aarschot Danny Jennes.

Ook al komt er de komende dagen nog een positief advies, dan nog is het voor hen niet meer haalbaar om alles te organiseren en de nodige veiligheidsvoorzieningen te garanderen. “Gezien dit niet kan en wij er prat op gaan altijd alles met de nodige veiligheidsvoorzieningen te doen, stellen we het met pijn in het hart liever uit. We beloven alvast, als de omstandigheden rond het virus beter zijn, volgend jaar uit te pakken met een super Fundaysweekend”, besluit Jennes.