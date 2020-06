Freetime in Aarschot wordt Brico-winkel Kristien Bollen Dirk Desmet

21 juni 2020

19u14 0

Freetime aan de Diestsesteenweg in Aarschot wordt binnenkort Brico. Freetime, een familiebedrijf dat ook vestigingen heeft in Geel en Hasselt, is momenteel nog geopend. Binnenin de zaak is men al wel volop aan het verbouwen zodat die er binnen een maand exact uitziet zoals de andere doe-het-zelfzaken van de gekende keten. Het personeel dat aan de slag is voor Freetime zal in de nieuwe Brico aan de slag kunnen blijven.