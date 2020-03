Francesca Sterckx, chef-kok van het Aarschotse restaurant ‘Mistinguette’, is voortaan lid van de Young Mastercooks DDH

09 maart 2020

17u06 0 Aarschot Chef Francesca Sterckx van het Aarschotse restaurant “Mistinguette” mag zich sinds kort “Young Master” noemen, een eretitel van de “Mastercooks of Belgium”, een clubje top-chefs met oud tv-kok Frank Fol op de voorzittersstoel. Maandag mocht ze ten huize Fol poseren voor een boek dat in mei verschijnt naar aanleiding van het veertig jarig bestaan van de Mastercooks.

De verjaardag van de “Mastercooks of Belgium” wordt gevierd met een Masterbook en een kookboek. In de eerste staan ook de zogenaamde young masters te pronken en sinds kort mag chef Francesca Sterckx uit Aarschot zich daarbij rekenen. “Natuurlijk ben ik trots om deel te mogen uitmaken van dit clubje. Wij doen ons best om een verschil te maken in ons restaurant in Aarschot en als je dan de erkenning krijgt van topchefs is dat heel fijn”.

“The Mastercooks of Belgium” bundelen het kruim van de Belgische gastronomie en tellen onder hun leden best wel veel grote namen. “Felix Alen, tv-kok van het eerste uur, is lid maar ook Lionel Rigolet van de ‘Comme chez soi’ maakt deel uit van onze groep. We willen altijd net dat ietsje meer geven en we dragen gepassioneerde mensen hoog in het vaandel”, legt voorzitter Frank Fol uit die ook al geen onbekende is in het Vlaamse culinaire wereldje. Vroeger presenteerde hij een kookprogramma op de toenmalige VRT en vandaag is hij expert in het koken met groenten. “Groenten zijn heel belangrijk en ik ben intussen ook begonnen met een soort ‘Guide Michelin’ voor de experts in groenten. Plantaardig koken is al lang geen taboe meer, maar eerder een rage”, legt hij uit.

Aanwinst

De voorzitter is alvast blij met de nieuwe aanwinst uit Aarschot. “Zij is een beloftevolle kok die haar pluimen verdiend heeft. Ik ben blij met deze aanwinst”, vertelt de voormalige tv-kok. Fransesca staat dit jaar mee in het boek van de mastercooks dat er voor de verjaardagseditie net anders uit zal zien en daar is ze heel blij mee. “Young Master is toch een erkenning en daarvoor doe je het toch een beetje. Het is altijd fijn om de appreciatie te krijgen van grote kooktalenten”, lacht ze.

Het zogenaamde “Masterbook” vervangt dit jaar de jaarlijkse gids van de Mastercooks en verschijnt in mei. In het boek komen onder meer interviews met de oprichters van de Mastercooks maar ook met topchefs zoals Peter Goossens en Christophe Hardiquest. De “Young Masters” krijgen in het boek ook hun plekje en naar eigen zeggen willen de Mastercooks zo het verleden, heden en de toekomst samen brengen. Het boek komt uit op 11 mei en de chefs huldigen het die dag feestelijk in met een culinaire plechtigheid.

Z-Mastercooks

Tenslotte hebben de mastercooks nog meer reden tot feesten want Kanaal-Z brengt binnenkort een vierde seizoen van “Z-Mastercooks” waarin de organisatie en andere culinaire hoogtepunten belicht worden. “Er komen zeker nieuwe accenten maar de basis blijft toch om de kijker vertrouwd te maken met onze culinaire topmensen. Geloof me vrij, Vlaanderen kent heel veel goede chefs en die verdienen het echt om eens in het daglicht te staan”, besluit Fol.