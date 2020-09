FP Aarschot begint met ambitie aan nieuw seizoen Erik Vandeweyer

09 september 2020

18u26 0 Futsal Dit weekend start de nieuwe competitie voor Futsal Project Aarschot. De ambitieuze tweedeklasser had vorig seizoen kans op promotie naar de absolute top van het futsal. Corona oordeelde er uiteindelijk anders over. Een reden om in zak en as te zitten is dat allerminst, het bestuur en de technische staf van de club willen zich het komende seizoen opnieuw bewijzen.

Voorzitter Dirk Arnoets heeft gemende gevoelens na het vorige seizoen. “Aarschot was gestart met de ambitie om de playoffs te halen. We zaten goed op schema om dat doel te bereiken, toen de coronacrisis in volle hevigheid losbarstte. Op dat moment stonden we op twee punten van competitieleider Wellen en zouden we tegen elkaar spelen met de eerste plaats als inzet. Ik hoopte dat de voetbalbond het scenario van Nederland zou volgen. Daar werd er beslist dat ik elke reeks van tweede nationale de top mocht overgaan. In ons land koos men voor een andere oplossing, waar ik me moeilijk kon en kan in vinden. Men besloot dat er geen ploegen zouden dalen en dus ook geen ploegen zouden promoveren. In de andere reeks in tweede nationale had Hamme gewoon alles gewonnen. Toch mocht Hamme niet opgaan. Ik vond dat een echte schande, die mensen hadden hard gewerkt om hun doel te bereiken. Ploegen als Eisden-Dorp en Moeskroen konden wel gewoon in eerste nationale blijven.”

Bart Schapmans

Welke ambities koestert men nu in Aarschot? Dirk stelt dat er een project op tafel ligt, waarbij men binnen de drie jaar wil promoveren naar de elite. “Ik ben al 43 jaar verbonden met het zaalvoetbal. In Aarschot dreigde het futsal echter dood te bloeden. Twee jaar geleden hebben we na een Europese match van Halle-Gooik de koppen bij elkaar gestoken. Nu is er een bestuur van negen mensen dat op termijn naar eerste wil gaan. We blijven verder in zee gaan met coach Bart Schapmans. Hij leverde vorig seizoen puik werk en kon een groep duidelijk motiveren.”

Veel concurrentie

Bart Schapmans kan de komende maanden over een aantal nieuwkomers beschikken. Dirk Arnoets geeft toelichting. “We trokken vier nieuwkomers aan. Nermin Hasanbegovic heeft veel ervaring opgedaan in eerste klasse. Hij is een bekende die overkomt van Futsal Aalst. Ook Nabij Zaghlal heeft dezelfde overstap gemaakt. Mo El Yahyaoui plukten we weg bij Besiktas Gent. Khaled Oulichki is het laatste nieuwe gezicht. Hij was met Hoboken actief in de BZVB. We gaan voor de top, maar beseffen dat de concurrentie moordend is. In de A-reeks steken Hamme en Auvelais er bovenuit. In de B-reeks zijn er meer ploegen aan elkaar gewaagd. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld Borgerhout of Wellen. Een goede opener dit weekend tegen Solona Ranst zou alvast een opsteker zijn.”