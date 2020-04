Fotograaf Stijn maakt kiekjes van buren aan hun voordeur DDH

08 april 2020

14u15 3 Aarschot Fotograaf Stijn Willems start met een leuk initiatief in Aarschot en fotografeert mensen aan hun voordeur. Het resultaat post hij op zijn instagrampagina.

Stijn is intussen drie jaar professioneel aan de slag en kwam op het idee omdat hij voorlopig niet mag werken maar wel creatief wil bezig blijven. “Als fotograaf mag ik momenteel echt niets doen en zit ik werkloos thuis. Ik specialiseerde mij in huwelijken en familiefotografie en dat zou nu sowieso niet echt lukken maar alle fotografen hebben in deze coronatijden werkverbod, tenzij de persfotografen natuurlijk. Als tijdverdrijf fotograferen Amerikaanse collega’s al even mensen aan de voordeur of door het raam en ook enkele fotografen in ons land zijn er mee gestart. Ik ga elke dag wandelen met mijn drie kinderen, neem dan mijn fototoestel mee en maak dan foto’s van de buren. Dat evolueerde al snel naar alle mensen in Aarschot”, legt Stijn uit. “Het is een creatieve manier om iedereen blij te maken en om te tonen dat we allemaal meedoen aan deze lockdown.”

Intussen krijgt hij dagelijks verzoeken van mensen die ook graag op de foto willen en dat doet hij met veel plezier: “Natuurlijk houd ik mij aan de social distancing regels. Wanneer ik aan hun huis sta, stuur ik hen een sms en dan komen ze even buiten voor een foto. Ik denk erover om ze later allemaal te bundelen en ik ga aan de mensen ook vragen om hun coronaverhaal naar mij te mailen. Ik wil in deze tijden niet te lang aan hun deur blijven staan. Later kan ik al die foto’s en verhalen misschien bundelen in een boek of er iets mee doen in samenwerking met de stad Aarschot. Misschien wil de stad wel helpen om er later een tentoonstelling rond te bouwen”, besluit de fotograaf.

Op zijn instagrampagina @stijnwillemsphotography kan je alvast de foto’s bewonderen en ook op facebook heeft hij een pagina. Wie zelf ook graag op de foto wil, stuurt een mailtje naar info@stijnwillems.com.