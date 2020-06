Fotograaf Stijn brengt foto’s aan de voordeur uit in boekvorm en stelt tentoon in het najaar Dirk Desmet

01 juni 2020

14u41 0 Aarschot De stad Aarschot en fotograaf Stijn Willems (34) werken samen en brengen binnenkort een boek uit van foto’s die Willems nam tijdens de lockdown, van mensen aan hun voordeur. Copywriter Gelein van Kampen verzamelt vijftig verhalen bij de foto’s.

De fotograaf zat net als zijn collega’s weken in lockdown en zonder werk. “In de Verenigde Staten begonnen sommige fotografen foto’s te maken van mensen aan hun voordeur. Ik ging elke dag wandelen met mijn drie kinderen, nam op een dag mijn fototoestel mee en maakte foto’s van de buren. Dat evolueerde al snel naar veel meer mensen in Aarschot”, legt Stijn uit. “Het leek me leuk om daar een boek van te maken als blijvende herinnering aan de coronacrisis. Ik vond wel dat het meer moest zijn dan louter foto’s.”

Stijn wilde er ook de verhalen in van die mensen en vroeg daarom aan een vriendin die copywriter is of ze die verhalen wilde verzamelen. “Zij zag dat meteen zitten, we gingen ermee naar het stadsbestuur en ook zij waren direct enthousiast”, gaat Stijn verder.

Copywriter Gelein van Kampen (32) woont zelf ook in Aarschot en was inderdaad meteen gewonnen voor het idee: “Ik leerde Stijn 4 jaar geleden kennen toen hij foto’s van ons kwam maken en het klikte meteen. Stijn is, net als ik, nieuwsgierig en wij willen beiden heel graag de verhalen kennen achter die voordeur. Ik ben zeer dankbaar dat ik mag meewerken aan het maken van dit tijdsdocument”, vertelt Gelein die nog volop bezig is met het sprokkelen ervan. “Ik wil een grote mix aan verhalen van zeer uiteenlopende mensen, zowel jonge gezinnen als mensen die de lockdown alleen beleefden, boeien mij. Ik vond het zo leuk dat veel mensen op blote voeten op de foto’s staan, een detail, maar dat geeft de tijdsgeest van de lockdown goed weer”.

In het hoofd

Ook al vertelt het boek maar vijftig verhalen, de fotograaf staat erop om alle foto’s die hij maakte erin te verwerken. “Wat mij vooral opviel, is dat veel mensen blij waren dat ik die foto kwam maken. Ze zagen de hele dag alleen de mensen met wie ze in lockdown zaten of zelfs helemaal niemand en waren blij om even te kunnen praten met iemand anders. Bij één persoon was de week voordien de grootvader overleden en de week waarin ik langskwam ook de grootmoeder. Dat blijft aan je kleven en heeft heel lang in mijn hoofd gezeten”, besluit Stijn.

Burgemeester Gwendolyn Rutten is alvast blij met het initiatief: “Het is een spontaan project dat we graag ondersteunen. We schrijven nu geschiedenis en we doen dat met beelden en verhalen, zodat deze periode en de manier waarop Aarschot de coronaperiode beleefde voor altijd bewaard blijft”.

Naast het boek dat er in oktober aankomt, staat er ook een tentoonstelling gepland in cultureel centrum Het Gasthuis. “Ik ben de stad dankbaar want zonder hen zouden we dit niet kunnen doen”, besluit de fotograaf. De opbrengst van het project gaat naar Kommaraf, een vzw die voedsel bedeelt aan kansarmen in Aarschot.