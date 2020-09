Fotograaf stelt boek met deurportretten tijdens de lockdown voor DDH

22 september 2020

16u53 0 Aarschot Fotograaf Stijn Willems (34) en copywriter Gelein van Kampen uit Aarschot zijn klaar met hun boek dat ze maakten rond de foto’s die Stijn nam aan de voordeur van Aarschottenaren tijdens de lockdown. Gelein luisterde naar vijftig verhalen van mensen en schreef ze neer. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober opent ook een tentoonstelling rond het project in cc Het Gasthuis en stellen de twee er ook hun boek voor. “Dat doen we coronagewijs drie keer, want per sessie mogen maar vijftig mensen aanwezig zijn.”

Tijdens de lockdown ging de fotograaf regelmatig wandelen met zijn kinderen en op een dag nam hij zijn fototoestel mee en maakte hij foto’s van de buren aan hun voordeur. “Dat evolueerde al snel naar meer mensen in Aarschot en het leek me leuk om ook hun verhalen te noteren. Gelein is copywriter en een vriendin, ik moest dus niet ver zoeken naar een goede schrijfster”, vertelt Stijn.

Stad maakte boek en expo mogelijk

De stad Aarschot toonde interesse in het project en zette er mee de schouders onder. “Het boek ‘Deurportretten’ is ondertussen bij de drukker en ik ben heel blij met het resultaat. Ik had de foto’s al een tijdje niet meer gezien, maar tijdens het samenstellen van het boek kwamen alle herinneringen en verhalen weer naar boven”, zegt Stijn, die al uitkijkt naar de voorstelling van het boek. “Het is best spannend. Ik ben ook benieuwd naar de reacties van het publiek. Hoe dan ook is dit een uniek document van een vreemde tijd”, besluit Gelein.

Voorrang aan de mensen in het boek

Tijdens het openingsweekend krijgen de mensen uit het boek voorrang, daarna de vrienden en kennissen. Door de coronamaatregelen mogen er maar vijftig mensen tegelijk binnen. Vrijdagavond houden ze een eerste sessie, zaterdag volgen er nog twee. “Daarna kan iedereen een kijkje komen nemen, maar je moet wel vooraf reserveren.” De tentoonstelling loopt tot 25 oktober en het boek kun je kopen bij cc Het Gasthuis.

Meer informatie vind je op de website van het cultureel centrum, waar je vanaf woensdag 23 september een link vindt om het boek vooraf te bestellen.