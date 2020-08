Foorkramers halen opgelucht adem dankzij coronaproof Aarschot Kermis: “Alles ontsmetten na elke bezoeker? Dat nemen we er gráág bij!” Kristien Bollen

23 augustus 2020

18u22 0 Aarschot De jaarlijkse kermis, het is iets waar velen traditiegetrouw naar uitkijken. Helaas besliste corona er dit jaar anders over en in zowat het hele land werden ze dan ook veiligheidshalve afgeschaft. De foorkramers zaten bijgevolg dus ook maandenlang zonder inkomen, want ze konden nergens terecht. Behalve in Aarschot. Daar besliste men immers om de jaarlijkse kermis wél te laten doorgaan, zij het onder strenger voorwaarden en aanpassingen. Het eerste weekend haalde dan ook menig foorkramer én kermisbezoeker opgelucht adem.

De stad stelde alles in het werk om de kermis op een veilige manier te laten doorgaan. En die missie is duidelijk geslaagd. Een heus kermisdorp werd er opgetrokken op de Demervallei. Slechts twee in- en uitgangen zijn er. Op die manier kan men toezien dat er niet te veel bezoekers op het terrein zijn, maximaal tweehonderd. Aan ontsmettende handgel ook geen gebrek. Niet enkel aan de ingang, maar ook aan elk kermiskraam. Die laatste staan ook meer dan voldoende ver uit elkaar en het dragen van een mondmasker is verplicht. Heel wat maatregelen, maar zelfs mét het mondmasker kan je het zien: de mensen lopen er met een lach op hun gezicht.

20-tal kermissen gemist

De 56-jarige Marnix Messiaen uit Leuven runt al ruim dertig jaar een schietkraam met zijn echtgenote. De man staat werkelijk te stralen in zijn kraam. “Natuurlijk ben ik blij. Door de uitbraak van corona hebben we al zeker een 20-tal kermissen gemist. De rekeningen daarentegen blijven wel binnenkomen, hoor! Dit is pas onze tweede kermis, zowat alles is afgeschaft. Vorige maand konden we in Diest terecht. Ook niet zoals normaal in het centrum, maar op de Citadel. Die kermis was, alle omstandigheden gezien, niet echt slecht. We zijn blij dat we weer kunnen buiten komen en toch enig inkomen hebben. De stad Aarschot steunt ons echt wel. Voor de kermis dit jaar hoeven we geen staangeld betalen en krijgen we ook nog gratis elektriciteit. De locatie is ook niet ver van het centrum en alles kan op veilige afstand verlopen. Dat we na iedere bezoeker alles moeten ontsmetten en een mondmasker moeten dragen, nemen we er echt wel graag bij. De veiligheid staat ook bij ons voorop”, zegt Marnix.

Tuin gaat ook vervelen

Nooit lijkt het echt druk op de kermis. Kan ook moeilijk op een groot terrein waar slechts 200 mensen tegelijk op mogen. Wat verderop zien we Glen (33) en Dominique (32) uit Scherpenheuvel glunderend toekijken hoe hun zoontje Vaako (4) eendjes vist. “In onze gemeente is er dit jaar geen enkele kermis doorgegaan. Net zoals iedereen zitten we zoveel mogelijk ‘in ons kot’. Toen we hoorden dat hier in Aarschot de kermis wél plaatsvond, besloten we eens te komen kijken. De aanpak is echt wel ok, hier kunnen we veilig in onze eigen “bubbel”, samen met de grootouders dus, ons zoontje wat laten genieten. Voor hem duurt het ook allemaal zo lang en op den duur slaat de verveling onvermijdelijk toe.”