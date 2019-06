Floriste Ingeborg Augustus gehuldigd door stadsbestuur Geert Mertens

17 juni 2019

Het stadsbestuur zette Ingeborg Augustus van bloemenzaak Amphora figuurlijk in de bloemetjes. Koning Filip bekroonde haar recent met de titel van Laureaat van de Arbeid van België in de categorie Floristen. Ook het stadsbestuur mocht niet ontbreken om haar hiermee te feliciteren.

“Bloemenzaak Amphora aan de Martelarenstraat in Aarschot is al jaren een gevestigde waarde voor wie op zoek is naar een origineel boeket, een mooi bloemstuk of een passend geschenk”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Zaakvoerster Ingeborg Augustus komt hierbij steeds creatief uit de hoek. Om in te spelen op de vraag naar flexibelere openingsuren opende ze het afgelopen jaar bovendien een bloemenautomaat in Zichem.”