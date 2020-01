Fikse boete en rijverbod voor recidivist KAR

31 januari 2020

Een man is veroordeeld tot 3.200 euro boete en drie maanden rijverbod voor het rijden onder invloed. Peter V.B. werd binnen de drie jaar tweemaal betrapt, eenmaal in Aarschot en eenmaal in Keerbergen. Hij tekende beroep aan tegen het vonnis, maar volgens de rechtbank waren er geen redenen om de straf te herzien. V.B. moet ook opnieuw slagen voor de vier herstelexamens voor het rijbewijs.