Figurentheaterfestival Boze Wolf strijkt neer in Aarschot en zeven andere gemeenten Geert Mertens

05 maart 2020

12u10 0 Aarschot Tot en met 25 maart kan je in Aarschot en in zeven andere gemeenten terecht voor de achtste editie van het Figurentheaterfestival Boze Wolf. Het programma is nog straffer en internationaler. De internationale gezelschappen gebruiken geen of weinig taal maar vertellen hun verhaal aan de hand van beelden, figuren en bewegingen.

“Uitkijken wordt het onder meer naar de voorstelling Ruimtevlucht waarvoor het Nederlandse gezelschap Het Houten Huis samenwerkt met Holland Opera”, weet burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Het Houten Huis, dat voor het vijfde jaar op rij geprogrammeerd staat op het Boze Wolffestival, geldt stilaan als het huisgezelschap van het festival. Voor het eerst staat het Duitse gezelschap Meinhardt und Krauss op het programma. Met hun voorstelling Eliza doen ze ons nadenken over robotica en artificiële intelligentie.”

Daarnaast zijn er nog internationale gezelschappen als Les Antliaclastes (Frankrijk), Stephan Mottram (UK), Merlin Puppet Theatre (Griekenland), Meinhardt und Krauss (Duitsland), Fred Delfgaauw (Nederland) te gast. “Ook verschillende Belgische toppers zoals Lucinda Ra, De Maan, Theater Froefroe, De Roovers, Ultima Thule… tonen hun nieuwste creatie”, voegt ze eraan toe.

“En speciaal voor Boze Wolffestival 2020 maakte Maarten Van Aerschot van gezelschap Tal en Thee de voorstelling Sojoez R97 waarbij bezoekers - jong en oud - de ruimte worden in ‘gecatapulteerd’.”

Parcours

Het Boze Wolf parcours mag natuurlijk niet ontbreken. “Voor het eerst kan je niet alleen in Aarschot, maar ook in Tienen terecht voor een parcours waarlangs je op verschillende locaties figurentheater kan komen ontdekken. Op een uitgestippelde route doorheen de stad zullen er drie voorstellingen te bezichtigen zijn.”

Boze Wolf pakt dit jaar uit met een unieke affiche. “Het ontwerp van de affiche is naar een tekening van leerlinge Joan Frederickx van Basisschool De Hoogvlieger uit Aarschot”, klinkt het. “De tekening van Joan was één van de winnende ontwerpen van de scholenwedstrijd die CC Het Gasthuis in 2019 organiseerde onder de Aarschotse scholen.”

Ook dit jaar organiseert het cultuurcentrum van Aarschot een scholenwedstrijd waarbij de lagere scholen uitgedaagd worden om een Boze Wolfvlag te ontwerpen. De vlaggen zullen te bewonderen zijn in het Aarschotse straatbeeld.

Voor de echte liefhebbers is er een Golden Bozewolfticket. “Voor 60 euro kan je hiermee acht voorstellingen meepikken.”

Het hele programma vind je terug op www.bozewolffestival.be.