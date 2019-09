Fietser zwaargewond overgebracht naar Gasthuisberg na aanrijding Kristien Bollen

23 september 2019

18u27

In de Gaston Geenslaan in Aarschot kwam het zondagmiddag rond 13 uur tot een aanrijding tussen een wagen en een fietser. De fietser, een 49-jarige man uit Aarschot, liep een hoofdwonde op en werd zwaargewond maar buiten levensgevaar overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven. De 81-jarige bestuurder van de wagen, een man uit Rotselaar, bleef ongedeerd. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen van het ongeval.