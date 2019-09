Fietser overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding met bus Kristien Bollen

13 september 2019

Op Nieuwland in Aarschot raakte donderdagnamiddag rond 15.25 uur een fietser gewond. De bestuurder van een autobus met schoolkinderen en een fietser kwamen met elkaar in aanraking terwijl ze dezelfde richting uitreden; De fietser, een 50-jarige dame uit Rotselaar, kwam hierbij ten val en raakte gewond. Het slachtoffer werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De chauffeur van de bus, een 60-jarige man uit Leuven en de fietser legden beiden een negatieve alcoholtest af.