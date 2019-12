Fietser naar ziekenhuis door aanrijding Kristien Bollen

17 december 2019

18u27 3

Op de Herseltsesteenweg in Aarschot kwam het maandagnamiddag om 17 uur tot een aanrijding van een fietser met een wagen. Een 57-jarige man uit Herselt stak met zijn elektrische fiets een file voorbij en kwam in aanrijding met een wagen. De man raakte gewond en werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Geel.