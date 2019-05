Fietser gewond na aanrijding Kristien Bollen

21 mei 2019

14u13

In de Pastoor Dergentstraat in Gelrode bij Aarschot kwam het zondagvoormiddag rond 8.30 uur tot een aanrijding tussen een fietser en een wagen. De fietser, een 38-jarige dame raakte hierbij gewond. Ze werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het Heilig Hart ziekenhuis in Leuven voor de nodige verzorging en verdere controle.