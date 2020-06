Fietsen langs monumenten en merkwaardige plaatsen uit het Aarschotse oorlogsverleden Kristien Bollen

18 juni 2020

Aarschot is een heuse fietsstad. Wil je de monumenten en merkwaardige plaatsen uit het Aarschotse oorlogsverleden graag op een aangename en sportieve manier ontdekken? Dan is er goed nieuws: speciaal hiervoor werkte de dienst Toerisme twee fietsroutes uit. De routes doorkruisen onze stad en haar deelgemeenten en kaderen in het project 'Vergeven, ja. Vergeten, nooit'.

“Via de noordelijke route fiets je door het vlakke Kempense landschap van Ourodenberg, Gijmel en Wolfsdonk om even de ijzerzandstenen heuvels te dwarsen en via Langdorp terug te keren naar de stad. De zuidelijke lus vraagt een iets sportievere inzet. Je fietst langs de Demer naar Langdorp en doorkruist de Demervallei om dan stilaan de Hagelandse heuvels tussen Rillaar en Gelrode te bedwingen” zegt burgemeester Gwendolyn Rutten.

Vergeven, ja. Vergeten, nooit

“Beide routes zijn ongeveer 22 km lang en lopen grotendeels over verharde wegen die autoluw en rustig zijn”, vult schepen van Patrimonium en Monumenten Bert Van der Auwera aan. “Elke route staat stil bij de oorlogsmonumenten en kadert in het project ‘Vergeven, ja. Vergeten, nooit’. Dit project brengt monumenten en merkwaardige plaatsen uit het Aarschotse oorlogsverleden in kaart. Wie meer wil doen, kan beide routes combineren tot één lus van 38 km.”

Je vindt de routes op deze site, die je naar de site van RouteYou leidt. De site is erg populair bij wandelaars en fietsers. In een oogopslag kom je meer te weten over het traject: hoe loopt de weg, wat is het hoogteprofiel, moet ik klimmen of dalen? Ook vind je de monumenten makkelijk terug, met de nodige informatie. Foto’s van het landschap geven je een beeld van de omgeving die je doorkruist.