Feestweekend voor jarig jeugdcentrum De Klinker Aarschotse jeugdcentrum startte vijftien jaar geleden met werking Geert Mertens

24 september 2019

Het jeugdcentrum De Klinker bestaat precies vijftien jaar. Op zaterdag 28 en zondag 29 september zet het jeugdcentrum zijn werkingen in de kijker met een groot feestweekend. Zaterdag wordt het weekend afgetrapt met een skatecontest en dj’s gevolgd door foodtrucks, optredens van onder meer Bulls on Parade (tributeband Rage Against the Machine) en een afterparty in het jeugdhuis. Op zondag is het de beurt aan kinderen en hun ouders met de ‘Artuur Family Rave.’

“Jeugdcentrum De Klinker is al jaren een gevestigde waarde in het Aarschotse jeugdbeleid”, zeggen burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en schepen van Jeugd Geert Schellens (sp.a). “15 jaar geleden startte het jeugdcentrum met muziek als centrale, verbindende factor. Een prachtige club en uitgebouwde repetitielokalen werden de fysieke bewijzen van de visie dat muziek jongeren verbindt.”

Door de jaren heen bouwde De Klinker alle deelwerkingen verder uit. “Naast de muziekwerking, heeft de jeugddienst ook een tienerwerking, een vakantiewerking en organiseert ze tal van kinderevenementen”, gaan ze verder.

“Elk jaar komen er meer speelterreinen bij en ook de uitleendienst draait op volle toeren. Als kers op de taart behaalde de stad Aarschot vorig jaar het label ‘kind- en jeugdvriendelijke stad’. Een verdienste van het jeugdcentrum en iets waar het bijzonder trots op mag zijn. Met de resultaten van een grootschalige bevraging bij jongeren en kinderen in zijn rugzak, zet het jeugdcentrum zich ervoor in dat alle beleidsdomeinen rekening houden met kinderen en jongeren.”

Zaterdag vindt vanaf 13 uur een skatecontest plaats met dj LDR. Vanaf 19 uur zijn er optredens van Cuts & Bruises; Drowning, not waving; Bulls on Parade. Als afsluiter speelt dj LobeL Back to the Nillies-muziek. Daarna volgt er een afterparty. Doorlopend staan er foodtrucks en is er een cocktailbar.

Zondag kan je er vanaf 13 uur terecht voor de Artuur Family Rave. Er staat een fuif voor het hele gezin op het programma. Daarnaast is er ook een extra grote speelstraat aan het jeugdcentrum. Om 16 uur volgt een optreden van Band 4 Kids. Het volledige programma van het feestweekend vind je op www.jcdeklinker.be.