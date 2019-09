Feestdag Franciscus van Assisi: alle klokken luiden voor de vrede op 4 oktober Geert Mertens

26 september 2019

11u50 1 Aarschot Op vrijdag 4 oktober zullen alle Aarschotse klokkentorens om 14 uur luiden voor de vrede. “Onze pastorale zone sluit met alle kerken én de vredesbeiaard zo aan bij de actie Franciscan Call for Peace”, aldus Jonas Danckers.

“Het is de Franciscaanse familie in Vlaanderen die met de steun van de Belgische bisschoppenconferentie en de Moslimexecutieve iedereen oproept een teken van vrede te geven. Om 14 uur, bij het begin van het islamitisch vrijdaggebed, zullen op meer dan 350 plekken in binnen- en buitenland de klokken luiden als een oproep tot verzoening en verbroedering. De actie herdenkt op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi een bijzondere ontmoeting van 800 jaar geleden.”

Vredevolle ontmoeting

“In september 1219, in volle kruistochtentijd, trok Franciscus vanuit het kruisvaarderskamp in Damietta blootsvoets en ongewapend de sultan van Egypte tegemoet. Hij wilde met hem spreken! Door Franciscus gastvrij te ontvangen doorbrak moslimsultan Malek Al-Kamil het heersende vijandsbeeld. Te midden van het oorlogsgeweld kwam het tot een vredevolle ontmoeting tussen beide mannen. Ook in onze tijd is er nood aan bruggenbouwers, aan mensen die elkaar de hand reiken.”

In heel het land zullen op vrijdag 4 oktober om 14 uur de klokken van alle kathedralen luiden. Meer dan 200 kerken, parochies, scholen, … in 13 verschillende landen sluiten aan bij dit initiatief. U vindt alle deelnemende partners en meer informatie op de website http://franciscancall4peace.org/ In de deelnemende moskeeën zullen imams in hun vrijdagpreek naar de ontmoeting verwijzen.

In Aarschot zal naast de klokken van de kerken om 14 uur ook de vredesbeiaard van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te horen zijn. In het beiaardstuk ‘St. Francis’ trial’, voor de gelegenheid gecomponeerd door Leuvense musicus Jo Coenen, werd de adhan – de islamitische gebedsoproep – verwerkt. Het zal niet alleen in Aarschot, maar ook op de beiaarden van Leuven (Universiteitsbibliotheek en Abdij van Park) weerklinken.