Familie Martens uit “The Sky is the Limit” maakt er in hun kot het beste van tijdens coronacrisis

Aarschot

De Aarschotse familie Martens zijn rasechte ondernemers. Mama Katty (55) en papa Jopi (63) runnen samen met zoon Jori (25) de beddenzaak "Beets-Patteet" en zoon Maxim (21) heeft een eigen winkel waar hij op een goedkoper segment mikt. Zoon Jori heeft intussen "Aquarelax", een derde zaak waar de familie jacuzzi's verkoopt, opgepikt. De familie is ook te zien in het Vier-programma "The sky is the limit" maar zit, net zoals iedereen, nu in lockdown in hun woning. Tijd voor een babbel.