Familie achter Beets-Patteet te zien in nieuw seizoen ‘The Sky is the Limit’ Geert Mertens

24 januari 2020

08u02 0 Aarschot De familie achter de exclusieve beddenzaak Beets-Patteet, gelegen pal naast de spoorweg in Aarschot, is één van de smaakmakers in het nieuwe seizoen van ‘The Sky is the Limit’. Vader Jopi (62), zonen Jori (25) en Maxim (22) Martens en mama Katty Van Pachterbeke (55) zijn, net als de hond Jack, in het nieuwe seizoen te bewonderen. “Ja, misschien kunnen we ons nu iets extra veroorloven maar ik weet wat het is om met tien gulden een hele week te moeten rondkomen”, zegt vader Jopi die jarenlang in Nederland woonde.

De familie is afkomstig uit Sint-Niklaas. Dertig jaar geleden was Jopi op zoek naar een nieuw bed en ging hij naar Beets-Patteet. “De zaak bleek gesloten maar ik wandelde eens rond het gebouw en klopte op de deur”, herinnert hij zich. “Gelukkig deed er iemand open. Vier uur later was ik de nieuwe eigenaar van de zaak. We hebben ons er verder in gespecialiseerd. Je kan de zaak nu niet vergelijken met vroeger.”

Zo kan je er één van de duurste bedden ter wereld - 100.000 euro - kopen. “Dat kan alleen bij Harrods in Londen of bij Beets-Patteet”, lacht hij.

De programmamakers contacteerden eerst zoon Jori die mee in de zaak zit. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om de jonge generatie in beeld te brengen maar het klikte zo goed met mijn ouders dat we allemaal meedoen”, zegt hij.

Ondernemen zit de familie Martens in het bloed. “Na de wolkbreuk van juni 2016 werd de zaak enorm hard getroffen”, voegt zoon Maxim eraan toe. De bedden in de zaak werden door het water vernield. Bij de heropbouwing van de zaak kozen ze voor een betere en luxueuzere aankleding. “Toen kreeg ik het idee om bedden voor een beperkter budget aan te bieden in een aparte zaak. en ik ben gestart met Bedworld - ook in Aarschot. Klanten krijgen hier kwaliteit van Belgische makelij aan een betaalbare prijs.” En zo is er voor elk wat wils.

Hun deelname aan ‘The Sky is the Limit’ is een sprong in het duister voor de familie. “Bij de vrienden horen we positieve reacties maar er zijn natuurlijk ook giftige opmerkingen”, zegt Jopi. “Onlangs zat mijn zoon op een terras met de hond en hoorde hij zakenrelaties van me zeggen: die pipo doet mee aan ‘The Sky is the Limit’. Ik heb hem stiekem een foto laten nemen en voortaan weet ik hoe ze over me denken…”

“Negatieve reacties gaan er altijd zijn op sociale media maar we weten dat we hier hard voor gewerkt hebben”, voegt Jori eraan toe. “Ik ga er niet van wakker liggen. Ik krijg ook al enorm veel vriendschapsverzoeken van personen die ik niet ken. Dat is raar.”

De familie woont graag in Aarschot. “Iedereen kent iedereen en het ligt centraal tussen de grote steden”, zegt Jopi. “We zijn afkomstig van Sint-Niklaas en dat is toch wat groter dan Aarschot.”

“In het begin had ik het daar wat moeilijk mee”, gaat Katty verder. “Ik heb ooit eens tegen de toenmalige burgemeester Rik Daems het woord ‘dorp’ in de mond genomen. Ik kreeg toen meteen te horen dat Aarschot een stad was.”