Extra parking voor Sint-Rochusverlichting Geert Mertens

08 augustus 2019

22u54 0

De Sint-Rochusverlichting, het topevenement van de Zomer van Aarschot, komt er op donderdag 15 augustus aan. Jaarlijks lokt het evenement tienduizenden bezoekers. Het is daarmee het topevenement van de stad. Om iedereen aan een parkeerplaatsje te helpen is de parking B van de NMBS voor de gelegenheid gratis. Ook de zaal Unikamp zet de poorten van de parking open. Daarnaast kan je natuurlijk ook terecht op de Demervallei.

Vanaf 21 uur doven de inwoners hun elektrische verlichting en zijn het kaarsjes die de gebouwen, pleinen en straten van de stad verlichten. Al die lichtjes zorgen voor een sfeervol en feeëriek schouwspel. Het gebruik begon rond 1850 met de verlichting van het stadhuis, maar groeide ondertussen uit tot Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen.

“Naast de vele lichtjes, is er ook heel wat te beleven in de stad”, weten burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en schepen van Toerisme Annick Geyskens (N-VA). “De verschillende wijken verwennen je met optredens, voorstellingen en marktjes. De lokale verenigingen zorgen voor heerlijke hapjes en drankjes. Iedereen werkt dus mee aan het feest van Sint-Rochus.”

Een aanrader is ‘Schimmen’, een prachtige dansvoorstelling van Cie. Goesting in de Christus Koningkerk. Zij nemen je mee naar de winter van 1667. Burgers blijven radeloos achter in een stad waar de pest wild om zich heen slaat. De Grauwzusters voeren een onophoudelijke strijd tegen een ziekte die niet te stoppen lijkt. Een unieke voorstelling op een unieke locatie.

Je kan onmogelijk alles gezien hebben. De uitgestippelde wandelroutes zorgen ervoor dat je zoveel mogelijk te zien krijgt, ver van de platgetreden paden. Je kan de routes afleggen met begeleiding, of volledig op eigen houtje. De plannetjes zijn verkrijgbaar bij de dienst Toerisme. Wie alles vanuit een luie stoel wil bekijken, kan dat ook. Elk half uur pikt een trammetje je op aan één van de voorziene haltes in het centrum.

Voor meer informatie: www.sintrochusverlichting.be