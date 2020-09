Extra klas en festivalsfeer op eerste schooldag DDH

02 september 2020

17u05 0 Aarschot Het Sint-Jozefcollege in Aarschot begon het jaar in festivalstijl. Elke leerling kreeg bij aankomst een armbandje aan en hippe muziek zorgde voor de juiste sfeer. Ze mochten er meteen ook een extra klas creëren in het eerste middelbaar omdat er 25 extra leerlingen inschreven.

Vorig jaar waren er 245 leerlingen in het eerste middelbaar, dit jaar zijn er dat 270. “Natuurlijk zijn we daar heel blij mee en het bewijst dat we goed bezig zijn. Onze reputatie is blijkbaar goed”, glundert directeur Bart De Roeck die blij was met de gang van zaken op de eerste schooldag. “Geen enkele leraar was coronagewijs afwezig en slechts één leerling moet even thuis blijven omdat één van zijn ouders zich moest laten testen en het resultaat nog niet bekend is”.

Op de campus zijn zowel de leerlingen van de eerste graad van het secundair gevestigd als die van de lagere school en daarom werden er twee afzonderlijke ingangen voorzien. “Die van het middelbaar moeten langs de Demer de school binnen gaan, de lagere school heeft een ingang langs de Bekaflaan. Op die manier blijven het afzonderlijke bubbels”.

De eerste schooldag baadde trouwens in een festivalsfeer, nu die deze zomer niet konden doorgaan. “We gaven iedereen een festivalbandje en de corona wasbakken en extra toiletten benadrukten die festivalsfeer, mooi meegnomen”, lacht De Roeck die blij is dat de poorten open mochten. “Dit was echt nodig voor de leerlingen, niet alleen omdat onderwijs belangrijk is maar ook omdat het sociaal-emotioneel belangrijk is dat ze mekaar weer kunnen ontmoeten”.