Ex-veldrijder Roland Liboton (62) riskeert 1 maand cel en 5.000 euro schadevergoeding voor ‘spul in zijn kloten’-uitspraak over wijlen Erik De Vlaeminck Bart Boterman

11 juni 2019

13u03 0 Aarschot Vijfvoudig wereldkampioen veldrijden Roland Liboton (62) riskeert een maand cel met uitstel voor een uitspraak over wijlen Erik De Vlaeminck (69), zevenvoudig wereldkampioen. In een interview in Primo en Deze Week stelde Liboton dat De Vlaeminck zijn wereldtitels uit ‘70 en ‘71 behaalde met ‘het spul in zijn kloten’, alluderend op dopinggebruik. De weduwe van De Vlaeminck kon dat niet verkroppen en sleepte Liboton voor de rechter. Ze vraagt 5.000 euro schadevergoeding.

De uitspraak van Liboton kwam er nadat de journalist stelde dat Erik De Vlaeminck de beste veldrijder aller tijden was. Maar Liboton vindt zichzelf nog steeds de beste, ondanks twee wereldtitels minder. “Hij kon het door zijn ego niet laten om zelfs na de dood van Erik na te trappen. Stellen dat hij dankzij dopinggebruik de twee wereldtitels behaalde is ronduit lasterlijk, want daar is geen enkel bewijs van. Geen enkel positief plasje. Erik kan zich niet verweren want hij is overleden”, stelde advocate Els Leenknecht, raadsvrouw van weduwe Marina Swyngedauw. Ze spande ook een zaak aan tegen Primo en Deze Week bij de Raad voor de Journalistiek, maar de journalist ging vrijuit.

‘Middelengebruik geen geheim’

Dan maar een rechtstreekse dagvaarding bij de rechtbank voor laster en belaging. Het openbaar ministerie trad de weduwe bij en vorderde zelfs een maand cel met uitstel en 800 euro boete met uitstel. “In de wielersport lopen nogal wat ego’s rond. Mijnheer Liboton is misschien wat te ver gegaan. We gaan wel akkoord met een eventuele opschorting van straf”, aldus de procureur. De verdediging van Roland Liboton ging voor de vrijspraak. “Dat Erik De Vlaeminck aan het einde van zijn carrière in opspraak kwam voor middelenmisbruik zoals amfetamines, is geen geheim. In ‘74 heeft hij er zelfs een tijdje in de gevangenis voor gezeten, omdat hij had ingebroken bij een apotheek en doktersvoorschriften had gestolen. Die uitspraak van mijn cliënt komt niet uit het niets en bovendien ontkent Marina Swyngedauw niet dat Erik De Vlaeminck ooit middelen heeft gebruikt. Bij de Libotons worden dingen benoemd zoals ze zijn, al had hij het misschien anders moeten verwoorden”, pleitte Libotons advocaat René Van Leeuwen. Hij stelde openlijk de vraag of deze zaak de tijd van de advocatuur en justitie wel waard was.

Misschien te cru geweest

Liboton nam daarna zelf het woord. “Het was niet de bedoeling om die uitspraak in alle kranten te laten zetten. Ik was misschien te cru geweest, maar de journalist had mogelijks ook overdreven in zijn verwoording”, aldus de vijfvoudige wereldkampioen. Liboton vertelde de rechter ook over het begin van zijn vete met Erik De Vlaeminck, namelijk hoe Erik in erg verwarde toestand aan Rolands deur stond en vroeg of hij aan amfetamines kon raken. Maar tijdens het relaas kwam de advocate van weduwe Swyngedauw tussen om te stellen dat Liboton opnieuw bezig was met verregaande openbare en lasterlijke beschuldigingen die op niets gebaseerd waren. Liboton maakte zijn verhaal niet af. Vonnis 4 juli.