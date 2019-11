Ex-uitbaatster stripclub ‘American Bar Extreme’ riskeert vier jaar cel voor aandeel in wiethandel Kim Aerts

12 november 2019

19u10 12 Aarschot Elena Rafailidou (57) uit Aarschot, voormalig uitbaatster van striptent American Bar Extreme, riskeert vier jaar cel en 24.000 euro boete voor haar aandeel in wiethandel. De flamboyante bareigenares stond ook terecht voor inbreuken op de arbeidswetgeving. Daar hangt haar een boete van 96.000 euro boven het hoofd. Ondertussen moet ze de fiscus nog 1,2 miljoen euro.

De federale gerechtelijke politie rolde in februari, in samenwerking met Europol, zes cannabisplantages op. Zo troffen de speurders onder meer een actieve cannabisplantage aan in de voormalige stripteasebar Exit in Gelrode, waar een duizendtal volgroeide cannabisplanten te vinden waren. De plantage werd bewaakt door twee Albanezen. Daarnaast doekte de politie nog plantages op in Rillaar, Tielt-Winge, Grimbergen, Charleroi en Wielsbeke. In totaal werden 13 verdachten voor de correctionele rechter in Leuven gebracht. Bij Rafailidou thuis werd bijna acht kilogram cannabis gevonden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Rafailidou ervan de cannabisplantages te financieren met de inkomsten die ze haalde uit de erotische bar American Bar Extreme langs de Leuvensesteenweg in Aarschot. De procureur vroeg daarom vier jaar cel en een geldboete van 24.000 euro. Volgens haar advocaat is zijn cliënte er destijds bijgelapt. “Op het moment dat ze die drugs aantreffen bij haar thuis zat zij in Griekenland. Je kan zeggen dat ze een eigenaardige vrouw is, maar hier heeft ze gewoon pech gehad dat iemand die drugs daar heeft gestockeerd tijdens haar afwezigheid.” Rafailidou zat voor die feiten vijf maanden in voorhechtenis. Haar raadsman kan zich eventueel ook vinden in een celstraf met uitstel. Elf andere beklaagden riskeren celstraffen tussen 18 maanden en zes jaar voor de grootschalige cannabishandel. Voor een persoon werd geen straf gevorderd.

Dansen

In de namiddag stond Rafailidou terecht voor inbreuken op de arbeidswetgeving in haar drie stripclubs. Daar stelde ze meisjes tewerk volgens het Dimona-principe. Daarbij is de werkgever verplicht om te registreren wanneer een werknemer in dienst en uit dienst treedt. Tijdens verschillende controles van de sociale inspectie zou gebleken zijn dat haar meisjes in de bar al voor middernacht aan het werk waren terwijl ze pas om klokslag twaalf stonden ingeschreven. “Als ze niet aan het dansen zijn, zijn ze niet aan het werk”, hield de Griekse altijd vol. Het parket dacht daar anders over en weerhield uit de processen-verbaal twintig inbreuken tussen 2015 en 2018. Dat komt overeen met een boete van 96.000 euro. Rafailidou kan niet meer rekenen op een straf met uitstel, omdat ze in het verleden al verschillende veroordelingen opliep, onder andere voor mensenhandel en inbreuken op de wapenwetgeving.

Minnelijke schikking

Volgens haar advocaat gebeurden niet alle vaststellingen reglementair en daarvoor vroeg hij de vrijspraak. Voor het overige kon hij zich vinden in een werkstraf. Ondertussen moet de voormalige bareigenares nog 1,2 miljoen euro aan de fiscus, waarmee ze drie jaar geleden een minnelijke schikking trof voor het verduisteren van gelden afkomstig uit haar stripclubs. In juni dit jaar ging Rafailidou op de fles met haar drie bars. Volgens haar advocaat valt er nog 2 miljoen euro te rapen aan onroerend goed. “De eventuele boete en fiscus zullen uitbetaald worden”, verzekerde haar raadsman. Rafailidou is ondertussen werkloos nadat ze nog enkele maanden café hield in het gebouw waar vroeger haar bar Poco Loco was langs de Liersesteenweg in Aarschot. Dat is ondertussen ook einde verhaal. Ze wil in de toekomst wel terug het nachtleven induiken. “Ik heb dertig jaar niets anders gekend”, verklaarde ze aan de rechter.