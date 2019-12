Ex-uitbaatster stripclub ‘American Bar Extreme’ foefelt met diensturen personeel: 96.000 euro boete Kim Aerts

18u03 2 Aarschot Elena Rafailidou (57) uit Aarschot, voormalig uitbaatster van striptent American Bar Extreme, heeft een boete van 96.000 euro opgelegd gekregen voor inbreuken op de arbeidswetgeving.

De Griekse stond terecht voor inbreuken op de arbeidswetgeving in haar drie stripclubs American Bar Extreme, Poco Loco en bar Exit. Daar stelde ze meisjes tewerk volgens het Dimona-principe. Daarbij is de werkgever verplicht om te registreren wanneer een werknemer in dienst en uit dienst treedt. Tijdens verschillende controles van de sociale inspectie zou gebleken zijn dat haar meisjes in de bar al voor middernacht aan het werk waren terwijl ze pas om klokslag twaalf stonden ingeschreven. Het parket weerhield uit de processen-verbaal twintig inbreuken tussen 2015 en 2018. Dat komt overeen met een boete van 96.000 euro. Rafailidou kon niet meer rekenen op een straf met uitstel omdat ze in het verleden al verschillende veroordelingen opliep, onder andere voor mensenhandel en inbreuken op de wapenwetgeving. Volgens haar advocaat gebeurde niet alle vaststellingen reglementair en daarvoor vroeg hij de vrijspraak maar daar ging de rechter niet op in. Ondertussen moet de voormalige bareigenares nog 1,2 miljoen euro aan de fiscus, waarmee ze drie jaar geleden een minnelijke schikking trof voor het verduisteren van gelden afkomstig uit haar stripclubs. In juni ging Refailidou op de fles met haar drie bars. Volgens haar advocaat valt er nog 2 miljoen euro te rapen aan onroerend goed. “De eventuele boete en fiscus zullen sowieso uitbetaald worden”, bevestigde haar raadsman. Refailidou is ondertussen werkloos nadat ze nog enkele maanden café hield in het gebouw waar vroeger haar bar was langs de Liersesteenweg in Aarschot. Ze wil in de toekomst wel terug het nachtleven induiken. Ze zou haar zinnen gezet hebben op een nieuwe bar in het Limburgse. De nieuwe eigenaar van het pand waarin American Bar Extreme in Aarschot gevestigd is, liet vorige week weten dat hij ermee stopt. Een zoveelste politiecontrole was voor hem de druppel.