Evocatie rond leven van door Duitsers doodgeschoten pastoor Dergent Geert Mertens

20 februari 2020

07u11 0 Aarschot Om de twee jaar organiseert de stad Aarschot, in samenwerking met het cultuurcentrum Het Gasthuis een evocatie. Na Sint-Rochus, Bloednacht en De Grecht wordt de evocatie dit jaar opgebouwd rond het leven van pastoor Dergent. Het spektakel zal plaatsvinden op het dorpsplein van Gelrode tijdens het weekend van 28, 29 en 30 augustus 2020.

“Op 15 augustus 2020 is het 150 jaar geleden dat Pieter-Jozef Dergent werd geboren in Geel”, weten burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en schepen van Toerisme Annick Geyskens (N-VA). “In 1893 werd hij tot priester gewijd. Later werd hij pastoor in Gelrode, waar hij het slachtoffer werd van de Duitse oorlogsterreur. Pastoor Dergent bleef zijn parochianen trouw toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak.”

“Op 26 augustus 1914 vervoerde hij drie gewonden uit Gelrode naar Aarschot”, gaan ze verder. “Bij zijn terugkeer sloten Duitse soldaten hem op in het stadhuis. Ze bespotten en mishandelden hem. Nadat hij weigerde om zijn geloof af te zweren, brachten de Duitsers hem om met drie revolverschoten. 100 jaar geleden kreeg pastoor Dergent een grafmonument in Gelrode. In 1960 werd een procedure tot zaligverklaring opgestart, tot nu toe zonder gevolg.”

Kleine speeldoos

De regie van de evocatie is in handen van Geert Van den Broeck. “Hij kreeg de theatermicrobe van kinds af aan te pakken”, luidt het. “Een leven als acteur-regisseur stond in de sterren geschreven. Geert staat op de planken in de producties van ‘De Kleine Speeldoos’, speelt mee in andere gezelschappen, geeft presentaties en vervult TV-opdrachten... Ook als regisseur heeft hij heel wat op zijn palmares staan. Een prima basis om deze productie tot een goed einde te brengen.”

Wil jij mee je schouders zetten onder de evocatie over het leven van pastoor Dergent? Kom dan op woensdag 4 maart om 20 uur naar ontmoetingscentrum Strooien Dorp in Gelrode (Rillaarsebaan 134). Op het programma staat een kennismaking met regisseur Geert Van den Broeck en met elkaar, een toelichting door de auteur en het productieteam en de planning. Iedereen met goesting om deze productie tot een goed einde te brengen, is van harte welkom. Van toneelspelers, figuranten, dansers, handige Harry’s en decorbouwers tot naaisters en technici.