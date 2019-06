Europese primeur voor wielerwedstrijd ‘Dwars door het Hageland’ Tiental ‘locators’ volgen alle bewegingen van de koers op het grondgebied Geert Mertens

20 juni 2019

19u14 0

Primeur voor de koers ‘Dwars door het Hageland’ die nu vrijdag plaatsvindt. De koers wordt een hele dag gemonitord door een tiental ‘locators’. Die worden meegegeven met de wagens die zich in de koers bevinden. “Op die manier kennen we, op elk moment van de wedstrijd, de juiste positie van de renners”, klinkt het. Het is de eerste maal dat het track en trace systeem van deze generatie in Europa wordt getest.

“De Amerikaanse ontwikkelaar arriveerde donderdag in ons land en bracht de toestellen mee naar de commandopost van de koers, die dit jaar wordt ingericht in het politiekantoor van Diest”, licht noodplanningscoördinator Peter Holemans van de stad Aarschot toe.

Samen met politiecommissaris Bart Van Thienen van Aarschot is hij de initiatiefnemer van de test. “We kregen meteen medewerking van het federaal crisiscentrum, dat zich bezighoudt met het Incident Crisis Management System (ICMS)”, voegt hij eraan toe. “We wisten dat er nieuwe ‘locators’ waren en vroegen of we deze niet konden testen tijdens de koers. Tot onze grote verbazing kon dit. Het is de eerste maal dat de ‘locators’ in Europa getest worden en dan nog wel in Aarschot en omstreken. Bovendien komt de ontwikkelaar zelf mee om alles in goede banen te leiden.”

Wat de voordelen van het systeem zijn? “We kunnen de wedstrijd van begin tot einde voor honderd procent volgen vanuit onze commandopost”, aldus Holemans. “Als er iets gebeurt, weten we waar precies de hulpdiensten moeten zijn en wat de makkelijkste weg er naartoe is. Ook zien we meteen als er grote gaten vallen tussen de renners. Dat is belangrijk voor de wegpolitie. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld beslissen om wagens op een bepaalde locatie te laten doorrijden.”

De ‘locators’ worden niet meegegeven met de renners. “Neen, onder meer de eerste en de laatste wagen van de koers krijgen een ‘locator’ mee”, legt hij uit. “Net als een aantal volgwagens. Van die wagens weten we waar ze gaan rijden: pal achter een eventueel gevormde kopgroep, ter hoogte van het peloton… Voor de koers werken de drie politiezones Aarschot, Demerdal en Hageland samen.”

Het is niet de eerste keer dat Aarschot met een primeur op het gebied van noodplanning kan uitpakken. “We stonden mee aan de wieg voor ICMS op federaal niveau en waren eerder ook al testgemeente voor BE-alert.”

Bijna zorgde de eikenprocessierups ervoor dat het parcours van ‘Dwars door het Hageland’ moest hertekend worden. De diertjes doken immers op niet minder dan vijftig plaatsen, langs het parcours, op. “Er was even paniek maar de bomen zullen nog voor de start van de wedstrijd een behandeling krijgen waardoor de beestjes weg zijn”, klinkt het.

Het startschot van de wedstrijd wordt vrijdag gegeven om 12.40 uur op de Grote Markt in Aarschot. Vanaf 11.30 uur worden de renners voorgesteld. De aankomst op de Diestse citadel is voorzien rond 17.50 uur.

Meer over Aarschot

wielersport

sportdiscipline

sport