Erotica Center in Aarschot bestaat 25 jaar: “Ook seksspeeltjes zijn milieuvriendelijker geworden” Geert Mertens

15 november 2019

09u44 0 Aarschot Ben jij er ook nog nooit binnen geweest? Het Erotica Center aan de Leuvensestraat in Aarschot. Al 25 jaar is het een vaste waarde in de binnenstad. Voor zaakvoerder Dirk Arnoets is zijn winkel een passie. “Soms denk ik: heb ik nu een witte doktersjas aan”, lacht hij. “Veel klanten hebben een goed luisterend oor nodig.”

“We zijn destijds opengegaan op 1 april”, lacht Dirk Arnoets. “Iedereen dacht dat het een aprilvis was maar neen, het was voor echt: een seksshop in Aarschot. Je had wel al shops op andere plaatsen maar in Aarschot waren we bij de pioniers. De mensen dachten dat we het niet lang zouden uitzingen. Ondertussen zijn we een kwarteeuw verder.”

“Hoe ik op het idee gekomen ben? Ik zat in de videobranche maar dat leefde niet meer”, legt hij uit. “Op een bepaald moment kreeg ik een vertegenwoordiger van seksspeeltjes over de vloer. Ik werd uitgenodigd in Nederland om de producten beter te leren kennen. Ik heb naar mijn vader gebeld om te vragen of ik het het risico zou nemen. Hij zei: doen!”

Goedele Liekens

Of de klanten veranderd zijn op 25 jaar tijd? “Enorm, vroeger zag ik hier bijna uitsluitend mannen”, knipoogt hij. “Ondertussen hebben de vrouwen ook de weg gevonden. De eerste vrouwen die binnen kwamen vroegen allemaal een ‘Tarzan’. Goedele Liekens had hierover verteld op televisie. Kwam men vroeger langs als de ‘sleur’ wat in de relatie zat, dan zie ik nu ook veel jonge koppels. In het begin was er wat heisa over het feit dat we in een scholenbuurt gelegen zijn maar daar heb ik nooit problemen mee gehad. Het eerste gedeelte van de winkel is kleding, het achterste is verboden voor min 18-jarigen. Soms moet ik eens vragen: zijn jullie al achttien jaar? Als dat niet het geval is, maken ze meteen rechtsomkeer.”

Dirk heeft klanten uit alle windstreken. “Je staat er soms versteld van waar ze allemaal vandaan komen”, lacht hij. “Zowat alle windstreken zijn vertegenwoordigd. Toch heb ik meer en meer klanten uit Aarschot zelf. Het taboe is tegenwoordig minder groot...”

Ook het aanbod is veranderd. “In het begin hadden we hier nog een paar ‘cabines’ waar de bezoekers films konden kijken maar daar zijn we al snel mee gestopt”, voegt hij eraan toe. “We moesten rekening houden met een hele reglementering. Dat was het niet waard. De hele sector is veranderd. Alles is vrouw- en milieuvriendelijker geworden. De toestellen met batterijen gaan er allemaal uit. Ze moeten nu oplaadbaar zijn. Daarnaast wordt er ook met allergieën rekening gehouden. Er zijn bijvoorbeeld pakjes voor mensen met een latexallergie.”

Wasmachine

“Mijn service is voor mij het allerbelangrijkste”, gaat hij verder. “Ik probeer de mensen zo goed mogelijk te helpen. Soms lijkt het wel alsof ik een witte doktersjas aan heb. Wat ze zoal vragen? Ik kan geen orgasme beleven. Wat moet ik doen... Of andere kwaaltjes waarmee ze te maken krijgen. Ja, soms moet ik wel eens de wenkbrauwen fronsen maar ik blijf professioneel. Vaak hebben mensen gewoon een luisterend oor nodig.”

“Ik probeer ook al de toestellen, die ik aanbied, door en door te kennen”, zegt hij. “Ik wil weten hoe het in elkaar zit en wat het doet. Op die manier kan ik mijn klanten ook de beste uitleg verschaffen. Dat is ook het verschil met een webshop. Voor die uitleg keren ze terug. Of ik nooit pikante vragen krijg? Daarvoor zijn ze bij mij aan het foute adres. Het is hier een winkel. Of je nu een auto, wasmachine of seksspeeltje koopt. Dat is voor mij hetzelfde!”

Op dit moment denkt Dirk nog niet aan stoppen. “Ik zou mijn winkel en het contact met de klanten veel te hard missen.”

Op 5, 6 en 7 december krijgen klanten die een aankoop doen een cadeautje om het 25-jarig bestaan van het Erotica Center te vieren. Voor meer info: www.erotica-center.be.