Ereburgemeesterschap voor André Peeters Oud-burgemeester krijgt eretitel van minister Homans Geert Mertens

26 juni 2019

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans kent het ereburgemeesterschap toe aan André Peeters. Tot begin februari was Peeters nog burgemeester van de stad Aarschot. Toen werd hij opgevolgd door huidig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en belandde hij met zijn partij CD&V in de oppositiebanken. Hij was gedurende twaalf jaar burgemeester.

Peeters is nog steeds een politiek beest. Het duurde even voor hij besliste om toch nog in de oppositiebanken plaats te nemen. “Ik heb er lang over nagedacht maar ik heb, aan het begin van de legislatuur, gezegd dat ik nog zeker één jaar doorga”, legt hij uit. “Ik ga de politiek anders veel te hard missen. Het is altijd mijn leven geweest. Een microbe die me niet loslaat. Pas op, ik heb altijd graag les gegeven maar op bepaalde momenten betrapte ik mezelf er toch op dat ik op mijn klok keek en dacht: is het lesuur nu nog niet om. Dat heb ik in de politiek nooit gehad.”

Sinds 1983 zat hij onafgebroken in de Aarschotse gemeenteraad en dertig jaar zetelde hij in het college. Dat is een record. “De voorbije honderd jaar deed niemand in de Aarschotse politiek me dat voor”, zegt hij. “In 1989 werd ik schepen van Ruimtelijke Ordening en vanaf 1995 kwam daar nog de bevoegdheid Openbare Werken bij.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 en 2012 behaalde hij telkens het hoogste aantal voorkeurstemmen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 behaalde hij nog het derde hoogste aantal voorkeurstemmen.

Het ereburgemeesterschap is voor hem de kers op de taart. Onder zijn burgemeesterschap is de stad Aarschot enorm veranderd. “Vanaf 2004 was er de opmaak van de drie stedenbouwkundige masterplannen - ‘s Hertogenmolens en Amerstraat, Aarschot op Sporen en De Torens - waarmee het stadscentrum grondig werd vernieuwd. We sleepten hiervoor ook heel wat architecturale en stedenbouwkundige prijzen in de wacht. Denk maar aan de fiets- en voetgangersbrug over de sporen”

Ook de wandelkade Pater Raskinkade werd gerealiseerd. Daarnaast pakte hij ook de wateroverlast aan. Na de overstromingen van 1996 zette Peeters in Gelrode een samenwerking op het getouw met de Katholieke Universiteit van Leuven en enkele buurtbewoners voor een reeks erosiebestrijdende maatregelen. “Met onder meer de aanleg van elf wachtbekkens”, herinnert hij zich. In Rillaar werkte hij mee het tienpuntenactieprogramma op het getouw. “De totale kostprijs van deze tien werken bedroeg circa twintig miljoen euro.”

Homans dankt in haar schrijven Peeters voor zijn jarenlange inzet voor de lokale gemeenschap. Binnenkort wordt de oud-burgemeester door het nieuwe stadsbestuur officieel de titel toegekend.