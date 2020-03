En nog leren we het niet: politie moet tussenkomen in café waar mensen op terras zitten Kristien Bollen

16 maart 2020

17u39

Aan café de Knoet merkte politie zondag rond 13 uur twee personen op die op het terras van de zaak vertoefden. Op een tafel aan het café werd een bak bier en een thermos koffie aangetroffen. De zaak zelf bleek wel gesloten te zijn, volgens een medewerker werden de dranken gratis aangeboden aan de klanten die, gezien de maatregelen, noodgedwongen op straat komen te staan. Wat later op de dag en na de eerste verwittiging, merkte politie op dat de drank terug aanwezig was op het terras en er intussen vier personen zaten. De agenten lieten het terras ontruimen en zullen nog een strikter oog in het zeil houden op zulke ongeoorloofde praktijken.