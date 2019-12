Emmy’s honden- en kattenhotel brandde jaar geleden uit: “Ik ween nog elke dag voor mijn beestjes” GMA

31 december 2019

10u24 0 Aarschot Nieuwjaarsdag 2019. Emmy’s honden- en kattenhotel langs de Huiskens in Rillaar brandt in de vroege ochtend volledig uit. Emmy De Ryck en partner Eddy Daems kunnen ontkomen dankzij het geblaf van hond Manook. Voor de poezen in het hotel, dat gevestigd was in een ander gebouw, en hun eigen katten loopt het minder goed af: zij blijven allemaal in de brand. “Ik ween er nog elke dag voor”, zegt Emmy.

Op 1 januari is het dag op dag een jaar geleden dat de brand uitbrak. Hoe gaat het nu met jullie?

“Iets beter. Met de feestdagen in aantocht wordt het weer wat erger. Het is een jaar geleden, maar het ligt nog vers in het geheugen. En als het nu enkel om het huis zou gaan, dan hadden we het al lang een plaats kunnen geven. Maar die katten… dat is een andere zaak. Onze eigen poezen Balou, Voodoo en Thorgal en de negen poezen van zes klanten Fimo, Jules, Minneke Poes, Toulouse, Poetie, Louis en Vuitton, George en Julia. Ja, ik weet al hun namen nog. Ik vergeet ze nooit. Ik neem ze mee in m’n graf.”

Weet je al hoe de brand uitbrak?

“Neen, dat is nooit bekend geraakt. Ik denk er nog vaak aan. Eddy was ‘s nachts nog bij de honden geweest omdat ze bang waren door het vuurwerk. Voor ik ging slapen heb ik de katten nog een snoepje gegeven. Het volgende moment was het half zeven en hoorde ik onze hond, die beneden in de woonkamer zat, piepen en rammelen. Toen ik het vuur zag, heb ik meteen Eddy wakker gemaakt en de brandweer gebeld. We probeerden de katten nog te redden maar we konden er niet bij. De brandweer zei ook: maak dat je buiten bent. Had onze hond ons niet wakker gemaakt, waren we een kwartier later ook dood geweest. Ik hoop dat de katten niet geleden hebben. Dat ze bevangen werden door de rook voor ze stierven. Ik ween er nog elke dag voor.”

We probeerden de katten nog te redden maar we konden er niet bij. De brandweer zei ook: maak dat je buiten bent. Had onze hond ons niet wakker gemaakt, waren we een kwartier later ook dood geweest. Ik hoop dat de katten niet geleden hebben. Dat ze bevangen werden door de rook voor ze stierven Emmy

Heb je veel steun gekregen?

“Ja, we kregen veel hulp van vrienden, familie en buren. Ook onze klanten waren begripvol. Je gaat door omdat die mensen ook moeite doen voor jou. Na de brand voel je jezelf als een schipbreukeling, een zwerver…”

Wonen jullie nog steeds in een container?

“Ja, we hebben lang moeten wachten voor we verder konden. Wachten op de verzekering, wachten op die en die analyse… Het duurde acht en een halve maand voor we ons afgebrande huis konden afbreken. Alleen die geur al: daar werd ik misselijk van. En hoewel we het huis met eigen handen hebben opgebouwd, was de afbraak het schoonste moment van het voorbije jaar. Vanaf dat moment konden we verder: plannen maken om opnieuw te bouwen.”

Wanneer hopen jullie terug in jullie woning te kunnen?

“Ik hoop er tegen de zomer terug in te kunnen. Als alles volgens plan verloopt kunnen we in februari beginnen bouwen. De fundamenten zijn gegoten. Zolang wonen we nog in onze container. Eigenlijk hebben we nu vanalles gedaan waar we principieel tegen zijn: we kochten een airco want met die hete zomer was het in de container niet uit te houden, we kochten een droogkast. Allemaal slecht voor het milieu, maar we konden niet anders.”

Komt er ook terug een pension?

“Ja, normaal gezien hoop ik tegen het hoogseizoen terug te kunnen beginnen met de opvang van katten. Met de opvang van honden ben ik niet gestopt. Het wordt opnieuw een kleinschalig pensionnetje. Het zal een trauma blijven, maar ik moet het voor mezelf doen. Het is ook hetgeen ik het liefste doe. De voorbije jaren hebben we een deel vaste klanten opgebouwd. Tegen het moment dat het goed begon te draaien, brak de brand uit. Dat is nu allemaal weg. Het wordt terug van in het begin opbouwen.”

Hebben jullie al een nieuwe kat, of katten?

“Ja, eentje, een siamese: Pancho. We hebben er enorm veel aan. We hebben vrij snel beslist om terug een poes te nemen en we vonden er eentje in Nederland. Het is echt een droompoesje. Het dier is superaanhankelijk. We hebben er het voorbije jaar veel steun aan gehad. We hebben ook een nieuwe hond: Sjaka, een wit herderteefje. Die hadden we al in oktober 2018 gereserveerd en ze is sinds april bij ons. Met twee grote honden en een poes zit onze container nu wel vol. Het wordt tijd dat we straks kunnen verhuizen!”